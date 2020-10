Češka žijící v USA mohla poprvé k volbám. Věří ve vítězství Bidena

Karolína Wilson přišla v roce 2009, tehdy ještě jako Karolína Čermáková, do Spojených států kvůli práci. Zůstat tam chtěla jen dva roky. Teď v USA žije už jedenáct let. Letošní rok je pro ni velmi výjimečný

"Určitě jsem ráda, že můžu volit. Tento rok je to teprve poprvé, co jdu volit, protože občanství jsem získala v roce 2017," řekla Karolína televizi Nova.

Paní Karolína se netají tím, že není zastánkyní současného prezidenta Donalda Trumpa. Viní ho z rozdělení americké společnosti.

"Myslím, že to je v důsledku toho, že Donald Trump využívá svou moc a podporuje určité rozbroje. Myslím si, že se nesnaží zjednodušit život střední třídě či chudým, ale snaží se pomáhat bohatým," domnívá se.

Kdysi prý pracovala pro člověka, který byl spolupracovníkem republikánské strany. A jak sama řekla, to, co zažila, ji a jejího manžela utvrdilo v tom, že chtějí volit druhou možnost.



"Myslím, že lidé teď vidí Trumpa takového, jaký doopravdy je," prohlásil manžel Karolíny Donnell Michael Wilson.

Na okraji města vychovávají Wilsonovi dvě malé děti. Nelíbí se jim ani situace kolem rasismu, která se podle nich za poslední měsíce vyhrotila.

"Jsem manželka Afroameričana a dvou dětí, které budou vyrůstat asi v Americe. Takže je to něco, o co se zajímám hodně a z čeho mám strach. Nechci, aby můj syn šel na ulici a bál se o svůj život," uvedla Karolína.

"Jak Amerika fungovala v posledních čtyřech letech, to se musí změnit. Doufejme, že tou cestou nebudeme pokračovat," doplnil její muž.

Manželé ve vítězství Joa Bidena věří. Hlasy za sebe a svého muže vhodila paní Karolína do připraveného sběrného boxu včera večer. "Tak a teď se budeme modlit, aby to dopadlo tak, jak si přejeme my," usmívala se.