České a slovenské osobnosti, které odešly v lednu. Na koho z nich vzpomínáte?

Co se týká odchodu známých osobností, letošní leden se zapíše jako černý. Odešla například známá moderátorka, režisér či herečka. Na osobnosti, které nás navždy opustily zkraje letošního roku, můžete zavzpomínat v článku.

Eva Jurinová (3. prosince 1953 Ostrava – 3. ledna 2021 Praha)

Po dlouhém boji s nemocí zemřela ve věku 67 let novinářka a televizní moderátorka Eva Jurinová. Lidé ji znali především jako moderátorku televize Nova, kde v 90. letech uváděla se Zbyňkem Merunkou hlavní zpravodajskou relaci. Po odchodu z medií působila jako mluvčí motolské nemocnice, věnovala se pedagogické činnosti a podnikání. Její kultivovaný projev znají lidé také z pražského metra, kde Eva Jurinová namluvila hlášení pro linku B.

Ivo Niederle (26. prosince 1929 Praha - 8. ledna 2021 Praha)

V 91 letech odešel herec Ivo Niederle. Dlouhá léta bojoval s Alzheimerovou nemocí. Ivo Niederle si zahrál například v seriálech 30 případů majora Zemana či Hříšní lidé města pražského. Během života ztvárnil desítky filmových i televizních rolí. Naposledy si zahrál ve filmu z roku 2016 Zloději zelených koní. Hrál také v Městských divadlech pražských.

František Filip (26. prosince 1930 Písek – 9. ledna 2021 Praha)

Ve věku 90 let zemřel režisér František Filip, který je právem považován za legendu české televizní tvorby. Natočil zhruba 600 filmů a pořadů rozličných žánrů pro diváky všech věkových kategorií. Mezi jeho tvorbu patří například Tři chlapi v chalupě, Cirkus Humberto, Chalupáři nebo film Utrpení mladého Boháčka. Za své dílo získal řadu cen, například v roce 1994 byl prvním, kdo byl uveden do Dvorany slávy tehdejší televizní ankety popularity Týtý. V roce 2017 mu byla udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi.

David Stypka (21. července 1979 Frýdek-Místek – 10. ledna 2021)

Ve věku 41 let zemřel po dlouhé nemoci zpěvák, kytarista a textař David Stypka, držitel Ceny Anděl v kategorii Sólový interpret roku 2017. Stypka byl známý vystupováním v kapele David Stypka a Bandjeez. Pocházel z Dobré u Frýdku-Místku, a kromě hudební branže působil také jako novinář. Měl tři děti.



Zdeněk Sternberg (15. srpna 1923 Praha – 19. ledna 2021 Český Šternberk)

Ve věku 97 let zemřel potomek hraběcího rodu Zdeněk Sternberg, vlastník hradu v Českém Šternberku. Za nacistické okupace byla jeho rodina pronásledována a po znárodnění hradu v roce 1948 pracoval na šachtě, sloužil u Pomocných technických praporů (PTP) a později pracoval například jako kulisák, v roce 1968 emigroval do Rakouska. V restitucích v roce 1989 dostal hrad zpět. Sídlo spravoval a bydlel tam až do své smrti.



Věra Gondolánová (1954 – 22. ledna 2021)

Po dlouhé těžké nemoci zemřela ve věku 66 let zpěvačka Věra Gondolánová. Od patnácti let vystupovala s rodinnou kapelou Bratři Gondolánové. Později přešla na žánr soulu a komorního jazzu. Emigrovala a vdala se v Austrálii. V roce 2004 vydala album Věra Gondolán: Klenoty romské hudby. Mimo jiné nazpívala i duet s Karlem Gottem. Vystupovala i na francouzských festivalech v Montreuil, Paříži a Lyonu, ale také na pražském Khamoru. Jako jedna z mála českých zpěvaček koncertovala ve světoznámé pařížské Olympii.

Hana Maciuchová (29. listopadu 1945 Šternberk – 26. ledna 2021 Olomouc)

Ve věku 75 let zemřela po dlouhé nemoci herečka Hana Maciuchová. Ztvárnila například profesorku Miriam Hejlovou v seriálu Ulice, nebo postavu Anče v legendárních Krkonošských pohádkách. Její popularitu vytvářela především televize a v letech 2008 a 2009 získala cenu TýTý pro nejlepší herečku. U příležitosti státního svátku jí byla 28. října 2010 udělena Medaile Za zásluhy v oblasti kultury. Jejím životním partnerem byl 20 let, až do jeho smrti v roce 1993, herec Jiří Adamíra.



Andrej Hryc (30. listopadu 1949 Bratislava – 31. ledna 2021)

Ve věku 71 let zemřel herec Andrej Hryc, kterého diváci znali ze seriálu Ulice, kde se objevil v roli Borise Nekonečného. Zahrál si i ve filmech Hodinový manžel, Příběh kmotra, Habermannův mlýn nebo Černí baroni. Kromě herectví se Hryc věnoval také produkci, podílel se například na zrodu česko-slovenské inscenace muzikálu Hamlet. Svůj osobitý hlas uplatnil v dabingu, na Slovensku založil a vedl rádio Twist, angažoval se v politice i charitě.



Ladislav Štaidl (10. března 1945, Stříbrná Skalice – 31. ledna 2021, Praha)

Ve věku 75 let zemřel hudební skladatel, kapelník, textař a zpěvák Ladislav Štaidl, podlehl komplikacím spojeným s nemocí covid-19. Štaidl napsal hudbu k přibližně 80 televizním i celovečerním filmům a seriálům – například Hvězda padá vzhůru nebo Zkoušky z dospělosti. Byl také autorem asi 200 písní a hudny, nejčastěji psal pro Dalibora Jandu či Ivetu Bartošovou. Byl také podepsaný pod hity Karla Gotta - složil například hity Trezor, Ráno jedu dál nebo Kávu si osladím. Štaidl měl čtyři děti.