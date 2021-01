České Budějovice mají očkovací centrum. Fronty se netvořily

Velké očkovací centrum začalo naostro fungovat na českobudějovickém výstavišti. Vakcínu proti covidu-19 tam od půl osmé ráno začali přednostně dostávat senioři nad osmdesát let.

Vakcinační centrum vzniklo v pavilonu T a od čtvrtečního rána tam mířili senioři. Dopoledne se to obešlo bez větších komplikací a front.

Lidé v centru dostanou dva formuláře, které vyplní a odevzdávají u okénka. Pak je zdravotníci podle harmonogramu naočkují. Kdo dostal injekci, musí poté ještě dalších 30 minut pro jistotu počkat v čekárně.

Pokud nemá žádné potíže, může odejít domů, dostane ale ještě jeden formulář - potvrzení, že absolvoval první dávku. K tomu už se lidé dozví i termín pro dávku druhou.

Vše v očkovacím centru je přehledně značené a mnozí senioři navíc přicházeli v doprovodu rodinných příslušníků, aby jim případně pomohli.

Jihočeský kraj si od očkovacího centra slibuje, že co nejdříve naočkuje všechny Jihočechy nad šedesát let, kteří o to budou mít zájem. Vakcínu v očkovacím centru budou dostávat i zdravotníci a vybrané skupiny lidí.

Do budoucna by očkovací centrum nemělo být v Jihočeském kraji pouze v Českých Budějovicích, podobná zařízení by měla vznikat i v ostatních okresních městech. Kraj ve většině z nich už budovy vytipoval. Chybí ještě najít vhodný objekt ve Strakonicích.