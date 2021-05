České děti ztloustly, co s tím? To prozradí dietoložka Margit Slimáková

Je to velký problém a některé děti si ponesou následky celý život. To tvrdí obezitologové o stavu, do kterého se během pandemie dostaly české děti. Obezitologové se spolu s dětskými lékaři obávají nárůstu dětské obezity.

Dost dětí vlivem pandemie výrazně přibralo, mláděž totiž přišla o všechny možné formy pohybu. Kromě samotného chození do školy a tělocviku v ní, pak nebylo možné navštěvovat ani kroužky. A víkendové procházky s rodiči to jen těžko zachraňovaly. Jsou známé i případy, kdy dítě během pandemie ztloustlo až o 30 kilogramů.

Situace byla podle odborníků v únoru alarmující. "Dítě sedí, hledí před sebe, moc ho to nezajímá. Má dvě kila od jara navíc. Nezájem. Ve škole nebyly některé skoro celý rok," popisovala začátkem roku dětská lékařka Tamara Polášková. Jaké to může mít zdravotní důsledky a je možné se z toho dostat? Ztloustly české děti skutečně tolik, nebo se jedná jen o výjimky? A jak z toho ven teď, když se konečně rozvolňuje?

V pořadu Nastartujme Česko o tom ve čtvrtek bude mluvit přední český obezitolog Dalibor Pastucha a specialistka na zdravotní prevenci a výživu Margit Slimáková s moderátorem Karlem Kopečkem. Sledujte přímý přenos v 17:30 na TN LIVE.