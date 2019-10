České domácnosti zaplavily berušky. Odborník radí, jak se jich zbavit

Berušky nejsou nebezpečná stvoření, jejich přítomnost v bytech je však nežádoucí. Zvlášť pokud se stahují do lidských obydlí v obrovských houfech. "Jsou to berušky rodu Harmonia, tedy ty asijské, které vytlačují naše druhy - hlavně slunéčko sedmitečné," tvrdí entomolog Dan Čagánek.

"To, že se seskupují do takových velkých populací, je většinou dáno tím, že se snaží rychle zazimovat. Cítí příchod zimy a potřebují se schovat pod nějaký trám, anebo třeba právě do bytu pod parapet," vysvětluje Čagánek.

Škodlivý vliv na lidské zdraví podle něj nemají, nemusíte se jich proto bát. Pokud se s nimi ale nechcete dělit o svou ložnici, existuje několik možností, jak nezvaným hostům zabránit, aby se usadili zrovna u vás.

Jako přírodní repelent proti beruškám slouží například máta peprná. "Mentol je přirozeným odpuzovačem hmyzu," tvrdí Čagánek. Dále doporučuje listy z ořešáku královského, jejichž aroma se broukům také nelíbí.

Máte-li tedy v plánu vyrazit na vlašské ořechy, přidejte do košíčku k plodům i listy. Ty pak doma natrhejte a položte je třeba na parapet. Jejich vůně berušky odradí a donutí si vybrat k zazimování jiné místo než váš byt. Čagánek však varuje, že máta a listy ořešáku jsou vhodné pouze jako prevence.

Pokud už berušky okupují váš byt, měli byste raději sáhnout po smetáčku a lopatce. "Nejlepší je je vymést smetáčkem ven a ony si najdou jiné zimoviště," radí Čagánek. Ideálně byste je měli ven vysypat za chladnějšího počasí, aby se nevracely.

Pro ty, kteří se s beruškami nehodlají mazlit, je řešením sprej proti hmyzu, který je zahubí, anebo vysavač. Při nízkém výkonu mohou slunéčka akci přežít - stačí je pak pouze vysypat ven.

