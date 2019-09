České dráhy bude nově řídit Nebeský! Opozičním politikům se jméno nelíbí

Zasedání rady Českých drah začalo ve středu krátce po půl páté a trvalo téměř tři hodiny. Podle informací televize Nova se členové rady nemohli dohodnout na jménu kandidáta. S dosavadním náměstkem ministryně pro místní rozvoj za ANO Václavem Nebeským však nejsou spokojeni opoziční politici.

"V souvislosti s jedním nominantem se dokonce upravovaly kvalifikační předpoklady tak, aby se to ušilo takzvaně na míru," tvrdí poslanec a dopravní expert ODS Stanislav Blaha.

Ještě loni České dráhy požadovaly, aby kandidáti na členy představenstva měli zkušenosti s vedením firmy, která má minimálně 300 zaměstnanců. Letos už stačilo mít za sebou manažerskou zkušenost z firmy s nejméně 100 lidmi. České dráhy přitom zaměstnávají přes 23 tisíc lidí.

"V případě, že by byla účelově snižována kritéria u tak důležitých strategických firem, tak je to samozřejmě otázka vládě, aby to vysvětlila," reaguje šéf SPD Tomio Okamura.

"Funkce generálního ředitele Českých drah byla v podstatě v médiích nabízena panu Nebeskému, jehož manželka rozhoduje o dotacích pro Agrofert, respektive o zprávě, která půjde do evropské unie. To jsme považovali za velmi podivuhodnou shodu okolností," uvedl předseda pirátských poslanců Jakub Michálek.

Kritiku od Pirátů považuje za drzost poslanec z hnutí ANO Martin Kolovratník. "Namátkově mohu zmínit postup Pirátů v Praze, kde těsně po svém nástupu odvolali ředitele dopravního podniku. Následně bez výběrového řízení dosadili svého," vzkázal.

Olga Nebeská je, stejně jako její manžel, náměstkyní na ministerstvu pro místní rozvoj. Na starosti má koordinaci evropských fondů a mezinárodních vztahů. Podle informací televize Nova však ke 30. září z funkce odchází. Oficiální důvod zatím není jasný.