České firmy umí vyrobit miliony respirátorů denně, stát o ně nestojí

V Česku, jak se podařilo redakci TN.cz zjistit, existuje zhruba 30 různých výrobců ochranných pomůcek. Přibližně třetina z nich se soustředí primárně na výrobu respirátorů. Další vyrábí certifikované polomasky, případně se soustředí primárně na roušky. Česko má ale i zcela soběstačné výrobce ochranných oděvů, štítů a brýlí.

S objednávkou je stát ale neoslovil. Důvodem je dle vyjádření výrobců pro TN.cz cena. Česká vláda totiž prý upřednostňuje levnější respirátory z Číny. Přestože někteří tuzemští výrobci obdrželi od státu pozvánku na účast v tendru, ze kterého má vzejít nový dodavatel ochranných prostředků pro Česko, valná většina se ho nezúčastnila.

Na vítězství by totiž museli výrazně snížit kvalitu i cenu. Například firma SPUR dokáže měsíčně vyrobit na 4 miliony respirátorů a výrobu je schopna ještě navýšit. Stát ale nemá zájem.

"My jsme byli ve výběrovém řízení už od počátku, ale skončili jsme na druhém místě po dovozci z Ostravy, který vozí roušky z Číny. Byli jsme jen záložní zdroj pro vládu. Ty parametry soutěže jsou nastavené tak, že rozhoduje cena. Na kvalitu se vůbec na našem trhu nehledí. Na českém trhu jsou navíc stále výrobky, které nesplňují evropské normy. Na jaře dostaly výjimku, ale nyní už by tady být neměly. Prodejci tvrdí, že doprodávají zásoby. V případě, že by stát projevil zájem, jsme schopni výrobní kapacitu i dál navyšovat," popsala TN.cz mluvčí firmy SPUR Kateřina Martykánová.

Tabulka s přehledem českých výrobců ochranných pomůcek a jejich průměrné denní produkce:

Za pravdu Martykánové dává i řada dalších výrobců. Například společnost Moldex připustila, že na popud ministerstva zdravotnictví dodala respirátory během loňské jarní vlny pandemie, od té doby už ale stát o její výrobky zájem nemá.

"Po odeznění první vlny jsme byli opakovaně oslovování k účasti v tendrech. Většina těchto tendrů byla ale vypsána s nízkým důrazem na kvalitu pořizovaných respirátorů, většinou pro respirátory KN95 a N95, s hlavním a jediným kritériem ceny. Stejné zadání opakovaně dostávaly také další veřejné instituce. Těchto dalších tendrů jsme se již neúčastnili. Firma Moldex vyrábí respirátory řádově jiné úrovně kvality. Velmi málo se bohužel v českém prostředí mluví o tom, že v ochraně dýchání hraje roli nejenom úroveň ochrany FFP2, respektive FFP3, ale nemalý význam hraje také to, jak dokonale respirátor sedí na obličeji, tzn. jak dokonale těsní. Toto kritérium v žádném ze zadávaných veřejných zakázek nebylo zohledňováno," popsal obchodní ředitel Moldexu Martin Trojan.

Další tuzemský výrobce respirátorů, společnost General Public, dokáže denně celkem vyrobit až 200 tisíc respirátorů. Ani o jejich výrobky stát neprojevil zájem. Požadavky vypsané v rámci tendrů jsou prý nastavené tak, že je čeští výrobci nemají šanci splnit. Kvalita prý nehraje žádnou roli, to, co rozhoduje, je cena.

Zájem není ani o tzv. polomasky. Redakci TN.cz to potvrdili zástupci společnosti Avec Chem. Ti jsou schopni vyrobit na 20 tisíc filtrů denně a během loňské jarní vlny byli jednou ze šesti strategických firem ministerstva vnitra. Státu dodali zhruba půl milionu filtrů. Na podzim je ale s nabídkou ze strany státu nikdo neoslovil.

Zájem není ani o ochranné oděvy. Své výrobky nabídla například společnost Clinitex, stát o ně ale nestál. Důvodem bylo dle vyjádření firmy to, že se jedná o ekologické pratelné oděvy, které je možné nosit více než jednou. Vláda má prý ale zájem pouze o jednorázové.

Výrobci ochranných pomůcek se shodují v tom, že zájem projevují spíše jednotlivé instituce. Respirátoty hromadně nakupují například hasiči nebo zdravotnické složky. Tuzemské firmy mají také za to, že by případné státní zakázky dokázaly bez problémů odbavit a nebylo by tak potřeba nakupovat ochranné pomůcky ze zahraničí.

Od středy 3. února platí dvouměsíční zrušení DPH na respirátory třídy FFP2 a vyšší. Ceny tak výrazně klesly: