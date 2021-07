Lesy jsou plné hub, i těch jedovatých. Pozor na to, co sbíráte! PŘEHLED

Na své si nyní přijdou milovníci houbaření. Současné počasí houbám prospělo a v lesích jich proto roste velké množství. Daří se však také těm jedovatým. "Lidé by měli sbírat jen to, co znají. Ostatní houby bychom neměli trhat,“ řekl TN.cz mykolog Libor Tmej.



Houbaři by si měli dávat pozor především na muchomůrku tygrovanou, která roste pospolu s muchomůrkou růžovkou. Právě s ní si ji lidé mohou snadno splést. Navíc aktuálně roste také muchomůrka zelená, která je smrtelně jedovatá.



Nejvíce otrav v Česku má podle mykologů na svědomí žampion zápašný. Ten je mírně jedovatý a lidé si mohou zadělat na bolesti břicha, zároveň je může potrápit nevolnost.



Odborníci zároveň upozorňují, že by si lidé měli být jistí tím, co sbírají. "Pokud houbař sebere něco, u čeho si není jistý, může to u něj vyvolat psychogenní otravu. Nebude to však reakce na danou houbu,“ vysvětlil Tmej.



Právě otravy houbami jsou v současné době stále častější. První příznaky se mohou objevit pár minut i několik hodin po konzumaci.

"Projevit se mohou typicky zažívacími problémy, tedy nevolností, bolestmi břicha nebo zvracením. V některých případech, jako třeba u muchomůrky tygrované, se objevují halucinace, poruchy koordinace nebo vědomí,“ varují královéhradečtí záchranáři.

