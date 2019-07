Houby v Česku skoro nerostou! Mykolog radí jediné místo

Jestli máte pocit, že déšť posledních dnů nahrává houbařům, tak se mýlíte. Náš kolega vyrazil na průzkum do lesů mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi a přesvědčil se o tom, že nerostou. A jak nám potvrdila Česká mykologická společnost, houby nenajdete prakticky nikde. Je sucho a chybí déle trvající deště. A ani předpověď počasí nevyznívá pro houbaře nijak optimisticky.

Reportér televize Nova František Nyklas vyrazil do přírody na sběr hub. V žádný zázrak nevěřil, ale aby s kamarádem, zkušeným mykologem, za hodinu hledání našel jen pár hub, které navíc do košíku ani nepatří, to nepamatuje.



V lese byli skoro sami, mezi houbaři se asi rozkřiklo, že nerostou. Lidé se už nejspíš ani nenamáhají to zkoušet. První tři čtvrtě hodiny dvojice snaživců nepotkala ani živáčka.



Při chození mezi stromy tak mohli jen vzpomínat na úrodu z minulých let, kdy z lesa lidé chodili s plnými košíky. Na takové hody to ani v následujících dnech nevypadá. Podle meteorologů můžeme na vytrvalý déšť zapomenout. I Česká mykologická společnost, která shromažďuje data o výskytu hub po celé republice, takovou bídu nepamatuje.

"Jinde v republice je to prakticky to samé. Pokud se někde vůbec nějaké houby vyskytnou, tak je to Šumava. Neroste nic nebo skoro nic," shrnul jednatel České mykologické společnosti Aleš Vít. Štěstí možná mohou mít podle odborníků, jen houbaři na lokálních, podmáčených terénech.