České podniky drtí covid. Úřady ani nezvládaly vyřizovat bankroty!

Bankrot v listopadu v Česku vyhlásilo 44 firem a 538 podnikatelů. Je to sice druhý nejnižší výsledek letošního roku, podle analýzy společnosti CRIF za to ale může lockdown a omezené fungování úřadů. Počet návrhů na bankrot totiž vyletěl vzhůru, podniky budou prý nejvíc krachovat v prvním čtvrtletí roku 2021.

Podle analýzy poradenské firmy CRIF v listopadu zbankrotovalo 44 společností, o sedm více než v říjnu. Počet bankrotů fyzických osob, které podnikají, pak klesl o 44 na 538.

Je to druhý nejnižší letošní výsledek, to ale neznamená, že by podniky nebyly v problémech. "Důvodem nízkého počtu bankrotů obchodních společností v posledních dvou měsících je zčásti nouzový stav, který omezil provoz státních úřadů včetně soudů. Po jeho skončení očekáváme zvýšení jejich počtu," vysvětlila Věra Kameníčková, analytička společnosti CRIF.





Úřady zkrátka neměly otevřeno, takže nemohly žádosti podnikatelů a firem vyřizovat. Na začátku příštího roku budou podle Kameníčkové insolvenční soudy dohánět to, co v závěru letoška kvůli nouzovému stavu zameškaly.

Vysoko se drží počet návrhů na bankrot. Vyhlásit ho chce 530 fyzických osob (o 88 méně než v říjnu) a 100 společností (o devět méně). „Podobně vysoký počet návrhů na bankrot obchodních společností můžeme očekávat i v dalších měsících. Ekonomická situace řady společností není kvůli aktuálním ekonomickým restrikcím dobrá. Část z těchto společností přitom na sebe bude muset v dalších měsících podat návrh na bankrot, nebo to za ně udělají jejich věřitelé,“ říká Kameníčková.

Osobní bankrot vyhlásilo v listopadu 1347 lidí, návrh na něj jich podalo 1318. "Počet návrhů na osobní bankrot i počet osobních bankrotů je v posledních měsících poměrně nízký. Vzhledem k listopadovému poklesu počtu návrhů na osobní bankrot přitom můžeme v dalších měsících čekat, že počet osobních bankrotů se bude dále pohybovat okolo hranice 1 300 až 1 400 měsíčně," uzavřela Kameníčková.

Není však vyloučeno, že osobních bankrotů v roce 2021 přibude.