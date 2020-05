České zdravotnictví čelí velké krizi, nemocnice přichází o stovky milionů

Ztráty českých nemocnic kvůli epidemií koronaviru jdou podle odhadu do stovek milionů korun. Peníze musely investovat do roušek, dražších respirátorů, dezinfekce nebo na odměny zdravotníkům. Naopak přišly o peníze za běžné výkony.

"Tyto náklady od 11. března do 30. dubna dělají v Motole 76 milionů. Pak jsou tady náklady, které byly vyvolány tím, že jsme si nemohli vydělat peníze. Problémem je, že zdravotnictví je plné fixních nákladů, to znamená mzdy musíte platit, ať máte produkci nebo nemáte. Budovy musíte udržovat, přístroje servisovat a tak dále," vysvětluje ředitel motolské nemocnice Miloslav Ludvík.

"My jsme v podstatě měli přímé náklady, co se týče neplánovaných úprav, nákupů a podobně, a to zhruba mezi dvaceti až třiceti miliony korun, což je ta menší část. Ta větší část je omezení provozu, které zhruba měsíčně vedlo k zatím odhadované ztrátě kolem 100 milionů korun," doplňuje ho ředitel vinohradské nemocnice Petr Arenberger.

"Už teď máme propad v řádu desítek milionů korun za plánovanou péči, kterou jsme v souvislosti s opatřeními nemohli poskytnout. Pokud se nám ve zbytku roku nepodaří produkci dohnat, může ztráta dosáhout výše půl miliardy korun za všechny čtyři nemocnice," uvedl mluvčí koncernu Nemocnice Zlínského kraje Egon Havrlant.

Peníze utíkají i jinde. "Již dnes se jedná o sto milionů přímých nákladů, ty ale budou ještě růst. A za březen, duben a květen budeme ve stovkách milionů korun nepřímých ztrát z toho, že jsme neprováděli operace," konstatoval ředitel Nemocnice Na Bulovce Jan Kvaček.

Ministerstvo zdravotnictví už v březnu odhadovalo schodek veřejného zdravotního pojištění na 40 miliard korun. Postupně jeho odhady stoupaly až k 60 miliardám. "Podle předběžné analýzy analytické komise pro dohodovací řízení je předpokládaný propad příjmů zdravotních pojišťoven v letošním roce již 52 miliard," říká ekonom Tomáš Doležal.

"Je otázka, jaký bude ten finální výsledek. Proto jsme chtěli navýšit platby za státní pojištěnce. Ještě nevíme, jaký dopad bude mít pandemie na příjmy z veřejného zdravotního pojištění, protože ty jsou závislé na stavu ekonomiky," vyjádřil se ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Problém prohlubuje i to, že pacienti do nemocnic kvůli obavám z nákazy moc nechodí a bude trvat, než si do nich znovu najdou cestu.