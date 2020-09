Českého řidiče obvinili kvůli konfliktu na hranicích. Teď poprvé promluvil

Ta se na Čecha měla vrhnout, a pokusila se mu prý sebrat mobil. Když instinktivně ucukl, upadla na zem a vše skončilo zásahem celníků i policie. Nyní šofér poprvé promluvil na kameru.

Za vším přitom podle svědků stojí banální spor o otevření zavazadlového prostoru autobusu vezoucího české turisty. "Ta policajtka maďarská se podívala na občanku, koukla na mě a že chce otevřít kufr. Tak jsem teda šel. Ale kufr se jí zdál málo otevřený, tak jsem jí řekl, že se musí ohnout. A na to ona řekla: OK, problémy," popsal začátek hraniční kontroly pro TV Nova Libor Krejčů.

Když řidiče zasypala slovy, podle něj nadávkami, požádal ji o číslo, aby si na ni mohl stěžovat. Úřednice ho prý ale ignorovala a tvrdila, že nerozumí. Číslo mu prý nechtěla dát ani poté, co si bleskově sehnal tlumočnici v podobě své bývalé manželky, která je Maďarka. "Trochu ztuhla, protože najednou jí někdo rozuměl. A na to se otočila zády ke mě, jako že ji to nezajímá," tvrdí Krejčů.

Šofér si číslo tedy vyfotil a prý odcházel k autobusu. To policistku rozčílilo a rozběhla se za ním. "Chytila mě za levou ruku, zatáhla mě za ni. Já jsem tu ruku vytrhl a šel jsem dál. Otočím se a ona se tam válela na zemi jak Neymar, když filmuje faul. Jako kdyby ji někdo zbil, zkopal," pokračuje český autobusák.

Krátce nato se na šoféra sesypali policisté, kteří ho spoutali. A následně mu ještě nadávali a jeden ho měl praštit pěstí do oka. I na to si chtěl řidič stěžovat. Maďarští policisté na něj prý navíc tlačili a vyhrožovali mu. 50 cestujících z autobusu je ochotných dosvědčit, že před incidentem modřiny neměl.

Šoférovi hrozí až pětileté vězení za útok na veřejného činitele. Jeho advokát to vidí spíš na pokutu. Krejčů ovšem nechce platit případně ani tu. Prý nikomu nic neprovedl.

Naopak chystá trestní oznámení na policistku. Jednu pozitivní věc incident má. Policisté se na problémovém přechodu od té doby prý chovají korektně.

Poslechněte si celý devítiminutový rozhovor s řidičem českého autobusu: