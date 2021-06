Českem putuje peněženka plná peněz, muž ji zapomněl v přepravce

Peněženku napěchovanou penězi, která nyní putuje Českem, hledají kriminalisté z Českolipska. Příběh začíná u roztržitého vedoucího prodejny, který do peněženky dal celou svou tržbu. Tu pak odložil do přepravky a zapomněl na ni. Jeho manželka přepravku dala mezi ostatní a ty pak naložili přepravci.

Každodenní rutina se prodavači tentokrát hodně nevyplatila. Před uzavřením obchodu začal počítat tržbu a do peněženky si uložil necelých sto tisíc korun. Peněženku pak odložil do přepravky na pečivo s tím, že to bude jen na chvilku. Jenže v roztržitosti na ni zapomněl.



Jeho manželka o ní neměla sebemenší tušení. Přepravku zamíchala mezi ostatní a odtáhla je do skladu, kde si je později vyzvedl přepravce pečiva. 100 tisíc korun od té doby cestuje napříč Českou republikou.



Vedoucí prodejny věří, že peníze poctivý nálezce vrátí. Policie ale pracuje i s verzí, že peníze někdo sebral a nechal si je. Případnému nepoctivci hrozí až rok za mřížemi.



"Policisté už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zatajení věci,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.