Národní sportovní agentura bude řešit tzv. covid sport. Miliarda korun bude rozdělena do sportovních klubů, a to především do neziskových organizací. Ty mají obvykle přesný rozpočet a příjmy se rovnají výdajům. Celkově kvůli koronavirové pandemii Český sport ztratil asi tři miliardy korun.