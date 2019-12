Českému youtuberovi ukradli účet s 310 tisíci lidmi! Smazali i videa

"Někdo hacknul můj youtube kanál se 310 tisíci odběrateli a smazal moje videa. Co můžu dělat? Nemohu nikoho kontaktovat, prosím pomozte,“ napsal zoufalý youtuber Adam Jícha na svůj twitterový účet v sobotu večer.

Jícha se ještě v noci připojil na streamovací platformu Twitch.tv a všechno ještě jednou dopodrobna popsal. "Hacknuli mi youtube kanál. Stalo se to dneska (v sobotu) ve 21:09 přesně. Vím to, koukal jsem se na email, co mi to tam hodilo. Přišel mi mail: Už nejste vlastníkem kanálu Roth Wellden, nebo něco takového," popsal nepříjemný moment youtuber. "Začal jsem to řešit a něco jsem zjistil. Ta stránka, co tam je, s tím nemá nic společného."

Someone hacked my YouTube Channel with over 310,000 Subscribers and deleted all my videos. What to do? I cant contact anyone, please help. @YTCreators — Roth Wellden (@RothWellden) December 28, 2019

A opravdu, když se podíváte na jeho profil na videoplatformě youtube, nezobrazí se vám jeho profil, ale někdo jménem „Changpeng Zhao [Binance CEO CZ]“. Na kanálu nejsou vidět žádná Adamova videa, ale jen dva záznamy živých vysílání, kde nějaký muž mluví pravděpodobně o virtuální měně Bitcoin.

V odpovědích na twitterovém účtu Adama Jíchy píší uživatelé, že podobných útoků bylo v poslední době více. "Vypadá, že Roth není sám... Poslední 2 měsíce bylo hacknuto opravdu dost účtů a většina z nich právě streamuje anebo se přejmenuje na kanál spojený s Bitcoinem. Jinak doufám, že snad bude vše v pořádku,“ napsal pod Adamům tweet Antonín.

Další v komentářích také tvrdí, že muž, který na Adamově účtu vysílá, je v celé záležitosti opravdu nevinně a za vším jsou nějací "scammeři z Ruska". Jícha se samozřejmě snaží kontaktovat centrálu Youtube, aby se účet vrátil do jeho vlastnictví.

Nezbývá než věřit, že bude úspěšný a zloděj jeho kanálu bude potrestán."Řeší to, čekám až mi napíšou," říká Jícha a popsal i jak ke krádež asi došlo: "Přišla mi nabídka v emailu na spolupráci se stránkou. Dali mi kód na aktivaci toho programu, tak jsem na to kliknul, stahoval se setup, který měl necelých 700 mega. Zapnul jsem to a nic se nestalo. Takže to nejspíš byl nějaký keylogger, nebo tak něco," popsal Jícha úspěšný útok hackerů.