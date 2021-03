Blatný chystá novou očkovací strategii, na řadu přijdou i mladší lidé

Šest dní je Česko v lockdownu, zbývá 15 dní. Za pátek přibylo dalších 13 tisíc nakažených, a přestože je to o zhruba 1700 případů měné než před týdnem, v týdenním srovnání počtu případů na počet obyvatel nás to stále řadí na špičku světového žebříčku. Začíná se mluvit o změně očkovací strategie, ministr zdravotnictví prý na ní pracuje. Podle odborníků je dobře, že první na řadu přišli senioři a zdravotníci. Teď se podle nich má dostat na lidi ze strategických podniků, hasiče a policisty.

Strategie očkování se změní. Lidé pracující v klíčové infrastruktuře by mohli být na řadě už v dalším kole očkování. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ale zatím neřekl, o koho se bude jednat.

"V té další skupině budou jednak lidé, kteří jsou nižšího věku. Tam už potom bude zohledněna i jejich nemocnost a bude tam postupně i vybraná infrastruktura. Předpokládáme, že to bude v průběhu měsíce dubna, podle toho, jakým způsobem dodají vakcíny," uvedl šéf resortu na tiskové konferenci.

"Myslím si, že by se měly zpracovat velmi kvalitní studie, které by zase říkaly, že když to uděláme, tak uvedeme v riziko nějaké starší ročníky, ale naopak zajistíme hladký chod státu," prohlásil evoluční virolog Jiří Černý.

Šéf lékařské komory Milan Kubek je přesvědčen, že největším problémem je v Česku nedostatek vakcín. "Ale pokud chceme snížit počet umírajících na minimum, pak musíme především očkovat seniory, obyvatelé s vysokým rizikem, kardiaci, onkologicky nemocní. Všechno ostatní je kompromis," domnívá se.

Podle některých odborníků je naopak důležité očkovat zaměstnance z klíčové infrastruktury.

"Tím hlavním kritériem je, aby se minimalizovaly ztráty na životech, ale samozřejmě by se měly minimalizovat i ekonomické náklady. Ve chvíli, kdy budeme očkovat jen nejstarší spoluobčany, tak samozřejmě snížíme odpady na lidské zdraví, ale budeme mít velké dopady na ekonomiku. Je proto důležité, abychom očkovali i lidi, které potřebujeme v základní infrastruktuře, aby nebyly velké dopady na naše hospodářství, protože to by se pak promítlo i do kvality zdravotní péče," upozornil ekonom Štěpán Křeček.

A zapomínat by se nemělo ani na průmyslová odvětví, která jsou důležitá z pozice České republiky v rámci zahraničního obchodu. "Ve chvíli, kdy jednou ztratíme pozici v zahraničním obchodě, tak už těžko se pak bude znova dobývat," dodal Křeček.

Podle uznávaného ekonoma může jeden den nejpřísnějšího lockdownu stát Česko až čtyři miliardy korun. Prezident České lékařské komory Kubek by přednostně neočkoval ani pedagogy. Když už se ale očkují, je potřeba přemýšlet i o očkování dětí.

"Obzvláště poslední měsíc se nákaza mezi dětmi šíří raketově. Poslední dny je to vlastně 1000 dětí za den," uvedl Radek Sarkozy, šéf Pedagogické komory.

"Víme, že už u dětí také mohou být vážné důsledky a dokonce úmrtí, ale zároveň, že tam jsou i pozdní následky a děti jsou velice často bezpříznakovými přenašeči," varovala viroložka Ruth Tachezy.

Všechny registrované vakcíny už prý se studiemi na dětské populaci začaly. "Astra Zeneca zařazuje i mladší děti ve věku od 6 do 17 let, kdežto Pfizer a Moderna cílí teď na kategorii nad 12 let," doplnila Tachezy s tím, že firmy by mohly mít výsledky na jaře nebo v létě.

Použití vakcíny pro děti pak bude muset kvůli bezpečnosti znovu schválit Evropská léková agentura.

V některých nemocnicích se nově očkuje i o víkendu: