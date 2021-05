Česko čeká velké rozvolnění. Ministr Vojtěch připouští, že je to rizikové

Vláda musela rozvolnit na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Nemá prý kompetence na základě pandemického zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví plošně uzavírat služby. "Což nesporně je velmi závažné rozhodnutí a my ho musíme respektovat. Já určitě nechci jít proti rozhodnutí soudu," prohlásil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).



"Hlavně už dlouho věděli, že porušují zákon. Vláda by měla jít příkladem, neměla by dlouho ignorovat," nechala se slyšet pirátská poslankyně Olga Richterová.

"Jestli ta chyba vznikla tím, že vláda neumí napsat opatření, aby byla v souladu se zákonem a soud je zrušil. to si myslím, že už je na trestní stíhání příslušných ministrů," vyjádřil se poslanec Petr Gazdík (STAN).

"Já jsem tak trochu na rozpacích. Principiálně bych měl říci, že je to riskantní, ale zase na druhou stranu ta situace je taková, že se to může povést a nemusí se stát nic hrozného. Jsme v situaci, kdy velká část populace je víceméně rezistentní proti tomu onemocnění, protože má protilátky po prodělání nebo po očkování," řekl imunulog Václav Hořejší.

V pondělí se částečně otevřou vnitřní prostory restaurací, kaváren, barů, bazénů nebo wellness center. "Je to na poslední chvíli, teď se přes víkend na to mají všichni připravit a bohužel vláda se tady sama dostala do pasti ve svých rozhodnutích, které dělá v rozporu se zákonem," kritizuje poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL).

Lidé se pozastavují nad tím, že se mohou otevřít taneční kluby, ale nesmí se v nich tančit. "Zadýchávání se zvyšuje šanci na šíření té choroby, takže jsme přesvědčení o tom, že zkrátka mohou lidé přijít, mohou si sednout, mohou se pobavit, konzumovat," vysvětluje Vojtěch.

Zatímco do restaurace můžeme i se samotestem, do klubu, ve kterém se sice nesmí tančit a smí se pouze sedět u stolu, už bude potřeba laboratorně provedený negativní test. "Není co dodat, my otevíráme letní scénu, takže Lucerna bar bude žít doufám v létě a snad nebude problém, že budeme i tančit," říká majitel baru Lucerna Michal Filip.

"U toho omezování, například tanečních klubů, mi přijde naprosto nejvýznamnější zdůraznit, že když je někdo omezovaný ve výkonu podnikání, musí pokračovat kompenzace," upozorňuje Richterová.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek nechápe, proč po otevření restaurací nebude možné si dát jídlo a pití v kině nebo divadle. "Považuji to za naprosto absurdní, neobhajitelný a především nepřijatelný důsledek legislativního amatérismu ministerstva zdravotnictví a těch, kteří tam mají na starosti pravidla rozvolňování. Hned v pondělí na jednání vlády toto téma opět zvednu a budu chtít změnu pro kulturu," napsal.

Podle hlavní hygieničky od pondělí hygienici posílí kontroly, aby zjistili, zda lidé opatření dodržují. Pomoci v tom mají více policisté.

Náhlé rozhodnutí o rozvolnění veřejnost většinou potěšilo: