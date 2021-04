Česko čeká víkend plný sněhu a deště, oteplí se až příští týden

Pokud jste se těšili, že po několika studených dnech, během nichž meteorologové varovali před novým sněhem, dorazí o víkendu do Česka jaro, mají pro vás experti z ČHMÚ špatnou zprávu. V následujících dnech má totiž dál pršet a sněžit, výraznější oteplení dorazí až v příštím týdnu.

"Mezi tlakovou výší nad Skandinávií a tlakovou níží nad východní Evropou k nám bude proudit chladný vzduch od severu až severovýchodu. Počasí v následujícím období u nás bude ovlivňovat tlaková níže, která se prohloubí nad centrálním Středomořím a bude postupovat nad východní Evropu," uvádí ČHMÚ v aktuální týdenní předpovědi.

Část hor v Česku ve čtvrtek zasype sněhová nadílka, sněžit ale bude i v nižších polohách. "Přes den zataženo až oblačno, na západě a jihozápadě Čech zpočátku polojasno. Zpočátku ojediněle, postupně na většině území občasné sněžení, pod 400 m i déšť se sněhem nebo déšť. Na horách na severovýchodě a severu trvalejší a vydatnější sněžení. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, na západě a jihozápadě až -5 °C, ojediněle tvorba náledí nebo zmrazků. Nejvyšší denní teploty 3 až 7 °C," uvádí předpověď s tím, že na horách na severu a severovýchodě země může ve čtvrtek napadnout až 35 centimetrů nového sněhu.

Sněhu se dočkáme i v pátek. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným sněžením, které bude v nadmořské výšce pod 600 metrů přecházet v déšť. Nejnižší noční teploty +2 až -2 °C, ojediněle tvorba náledí nebo zmrazků. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C.

V sobotu se o chlup oteplí. "Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, zejména na severu a severovýchodě. Zpočátku nad 400 m, během dne nad 700 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C," předpovídají meteorologové.

Oblačná a zatažená bude i neděle, opět s občasným deštěm nebo přeháňkami, sníh by měl během dne ovšem padat už jen na horách. Noční teploty se mají pohybovat v rozmezí od nuly do čtyř stupňů, ty denní od 7 do 11 °C.

Postupně oteplovat se bude i v pondělí. "Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, nad 1200 m srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 6 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 9 až 13 °C," píše ČHMÚ.

A jak bude od úterý do čtvrtka? "Oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přeháňky, na horách postupně i srážky sněhové. Nejnižší noční teploty 7 až 2 °C. Nejvyšší denní teploty 11 až 15 °C, postupně 8 až 12 °C," uzavírají meteorologové týdenní výhled.

