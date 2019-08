Výrazně zdraží mléko či sýry! Můžou za to přemnožení hraboši

Přemnožení hraboši mohou podle odborníků i za to, že zdraží mléko. Prý se přesouvají do polí s krmnými plodinami a krávy potom nemají co žrát. Chovatelé jsou tak nuceni přistoupit k různým alternativám nebo sahat do zásob. Kromě ceny se může zvýšená populace hrabošů promítnout i na kvalitě mléka a jeho množství.