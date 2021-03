Česko čekají chudé Velikonoce. Lidé nemají zájem o přípravy na svátky

Pomlázky, kraslice a další tradiční předměty spojené s Velikonocemi. Obchodníci do poslední chvíle čekali, jestli budou moci tyto výrobky prodávat. "Do poslední chvíle jsme nevěděli, takže jsme zákazníky odmítali s tím, že se to prodávat nesmí," svěřila se Lucie Kloudová, která prodává květiny.

Například v malém obchodě v Českých Budějovicích si teď lidé mohou velikonoční dekoraci prohlédnout pouze za výlohou. Prodejna je kvůli vládním nařízením uzavřena. Přitom ve velkém řetězci zákazníci velikonoční zboží seženou. Vztahuje se na něj výjimka.

"Zákazníci u nás mohou sehnat například pomlázky, dekorace do bytu nebo například na zahradu," uvedla mluvčí Globusu Lutfia Volfová. "V prodejnách, jako jsou květinářství, běžné potraviny nebo drogerie, je možné bez problému doplnit tento sortiment. Takže třeba pomlázky a tak dále je možné kupovat," vyjádřil se ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

V menších obchodech je prý letos zájem o velikonoční zboží malý. "Tím, že je zavřena spousta jiných obchodů, není vlastně důvod chodit sem do centra. Určitě je to znát," popsala současnou situaci paní Kloudová.

"Letos nás čekají chudé Velikonoce, celá řada produktů se neprodá. Kvůli tomu naše ekonomika přijde o jednu až jeden a půl miliardy korun každý den," tvrdí ekonom Štěpán Křeček.

Na tradiční velikonoční pomlázku letos opět nevyrazíme. Lidé mají zůstat doma. Výrazně omezené budou také velikonoční bohoslužby. Kostel může být zaplněn jen z deseti procent. Církve proto lidem nabídnou online přenosy na internetu.