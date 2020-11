Stromečky, kapři, návštěvy: 5 otázek a odpovědí o "covidových Vánocích"

Vánoce budou letos úplně jiné, ovlivní je opatření spojená s koronavirovou epidemií. Zbývá do nich měsíc a nikdo přesně neví, co se do té doby stane. Redakce TN.cz připravila přehledné otázky a odpovědi o nejpravděpodobnějších scénářích nejdůležitějších svátků roku.