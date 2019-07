Česko dál vysychá. Vyprahlé oblasti se zdvojnásobí, varují experti!

Suchem je dnes zasažena většina republiky, výjimečné až extrémní sucho je na třetině území Česka. Špatné je hlavně to, že voda chybí v hlubších vrstvách půdy do jednoho metru.

"Poslední dobou klesají neustále hladiny podzemních vod, a kde dříve stačila desetimetrová studna, tak dnes ji musíte dělat do padesáti, sedmdesáti metrů," vypočítává ministr životního prostředí Richard Brabec.

Každým dnem přibývají obce a města, kde platí zákaz odběru povrchových vod, zalévání zahrad pomocí čerpadel nebo napouštění bazénů. Na nedostatek vláhy v půdě doplácejí i zemědělci.

"Situace je velmi vážná, té vody se nedostává. A i když spadnou třeba nárazové srážky, tak z velké části to odchází pryč, to znamená, že se to v krajině nezadrží," povzdychává si zemědělec Václav Koutný.

Aktuálně nejhorší situace je v severozápadních Čechách, na severní Moravě a ve Slezsku, v okolí Plzně, Tábora, Hradce Králové, dále kolem Českého ráje, na Hané a na Slovácku.

Sucho může i za časté požáry na polích. Hektary obilí přes den hořely na Znojemsku, u Mladé Boleslavi nebo na Nymbursku. Tam lehlo popelem přes 20 hektarů. A bude hůř. Hydrologové odhadují, že kvůli tropickým teplotám beze srážek se plocha s výjimečným až extrémním suchem zdvojnásobí.

Podle připravované novely vodního zákona mají podobně jako v případě povodní vznikat krajské komise pro sucho. Ačkoliv letošní rok není ohledně srážek výrazně podprůměrný, půda tak rychle vodu nevstřebá.

Pro doplnění podzemních vod bychom podle odborníků potřebovali až několik srážkově nadprůměrných let.