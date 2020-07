Česko dostane z EU přes 230 miliard. Tohle s nimi chtěji udělat politici

Vlády unijních zemí si začínají rozmýšlet, co udělají s rozdělenými zřejmě dvaceti biliony korun z evropského fondu na obnovu ekonomiky. I když o tom na podzim ještě musí rozhodnout Evropský parlament, už teď se začíná vyjednávat. V Česku bude o penězích rozhodovat vicepremiér a ministr průmyslu a dopravy za ANO Karel Havlíček. Podle premiéra Babiše je prioritou investice do zdravotnictví.

Víc než 230 miliard korun – takovou částku by Česko mělo u Unie čerpat v následujících letech, aby nakoplo svou ekonomiku po koronavirové krizi. Vláda prý použije peníze podle Národního investičního plánu. „My máme připravené projekty v dopravní infrastruktuře. Máme zdravotnictví, kde to čerpání pro příští rok by mělo být asi 2,7 miliard na investice. Mluvíme o digitalizaci školství, měli bychom rozšířit kapacity domovů seniorů a sociálních služeb,“ plánuje premiér Babiš.

Ministr Havlíček chce peníze vyčerpat do jediné koruny. A tak chce připravit plán, ve kterém Evropské komisi navrhne, na co by peníze měly ideálně jít – mělo by jít hlavně o reformy v digitalizaci a zelené technologii. „Co se týká programu, který jde bezprostředně za mnou, tak se jedná o takzvaný fond odolnosti, kde budeme přerozdělovat řádově 182 miliard korun. Budou to zdroje, které půjdou na obnovu průmyslu, budování infrastruktury – modernizaci a zabezpečování železnic,“ vyjmenovává ministr Havlíček.

Vicepremiér bude čerpání financí konzultovat s dalšími ministry a jednat chce i o návrzích opozice. Komunikaci s kraji pak bude mít na starosti ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. „Měly by to být věci, které buďto posílí investice anebo, když budeme mít problém s nezaměstnaností, tak budou vytvářet nová pracovní místa,“ přeje si europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer. „Zdravotnictví. Je to velmi důležité, ono se ukázalo právě v té koronavirové krizi, modernizovat,“ myslí si zase Ondřej Beníšek z KDU-ČSL. „Ty peníze by měly evropskou ekonomiku modernizovat. Takový balíček, jako utrácíme, jen tak nebudeme utratit moci. Já bych byl hodně rád, kdybychom digitalizovali, abychom modernizovali obecně všechny obory, dekarbonizovali energetiku,“ přeje si Mikuláš Peksa z Pirátů.

Až Česko plán připraví, pošle ho Evropské komisi. Pak začnou konzultace obou stran a doladí se finální verze. Ta by měla být hotova v dubnu příštího roku. Peníze by se teprve pak měly dostat k příjemcům. Poslední slovo při schvalování víceletého finančního rámce unie bude mít ale evropský parlament a může ho i vetovat. Rozhodnout se má pravděpodobně v září.