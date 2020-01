Česko drtí vysoký tlak. Může se vám přitížit, tohle nedělejte, varuje lékař

"Mohutná oblast vysokého tlaku vzduchu Ekart má střed nad Velkou Británií a ovlivňuje počasí i v Česku. I u nás je proto nezvykle vysoký tlak. Nejvyšší hodnotu jsme naměřili v pondělí, a to 1048 hPa, od té doby mírně klesá," uvedla meteoroložka Dagmar Honsová z Meteopressu.

Nejvyšší tlak byl v pondělí v Kuchařovicích na Znojemsku, v Chebu, Dukovanech, Čáslavi, Doksanech a Praze-Kbely. Ve všech případech se pohyboval těsně nad 1048 hPa. "Obvyklá hodnota v lednu se přitom pohybuje kolem 1020 hPa," sdělil TN.cz meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Pavel Borovička.

"Tlak je tedy nadprůměrný, ale asi ne vysloveně extrémní. V následujících dnech se bude hodnota snižovat. Pokles pozorujeme už teď," tvrdí Borovička. V lednu bývají hodnoty tlaku obvykle nejvyšší. Roční průměr je podle Honsové 1013 hPa.

Vysoký tlak vzduchu může mít vliv i na lidské zdraví. "Záleží na tom, jaký je stav toho člověka a kde žije," vysvětluje praktický lékař Josef Štofla. Lidí, kteří bydlí ve velkém městě, se to podle něj dotýká víc, což je dané tím, že tam na ně působí víc vlivů - třeba znečištění vzduchu. "Není to jen atmosférický tlak," tvrdí.

"Je-li člověk úplně zdravý, tak si toho prakticky nevšimne. Ovšem pokud je kardiak nebo astmatik, může vysoký tlak zaznamenat. Celkový stav se mu pak subjektivně zhorší, připadá si méně komfortně," podotkl Štofla.

"Záleží na tom, co už má člověk za tzv. přidruženou chorobu. Týká se to především lidí, kteří mají nemocné srdíčko, průdušky, oběhovou soustavu. Může se jim jednak zhoršit dech a jednak mohou mít pocit, že nejsou schopni normálně pracovat a soustředit se. Někdo k tomu může mít i nadměrné pocení nebo rychlejší bušení srdce," vysvětluje lékař.

Lidem se podle něj může přitížit, ale vylučuje, že by jim to mohlo vážně ublížit. "Pokud se člověku výrazně přihorší při změně atmosférického tlaku, tak je s ním něco opravdu v nepořádku a měl by navštívit specialistu, aby se zjistilo, proč k tomu dochází," doporučuje Štofla.

Popírá obecně rozšířené tvrzení, že na vysoký tlak vzduchu jsou citlivější lidé s vysokým tlakem. "Je to spíš taková pověra. Říká se to, ale nikdo to nikdy nedokázal," tvrdí. Žádný přesný návod na to, jak se zbavit citlivosti na vysoký tlak, podle něj není.

"Pokud lidé třeba mají nemocné srdíčko, měli by si všímat toho, jestli se vysoký tlak blíží a být na to připraveni. Měli by tomu pak přizpůsobit své aktivity. Nejlepším doporučení je, aby se vyhnuli extrémům, které zatíží jejich tělo. Neměli by se například přejídat či pít moc alkoholu," varuje.

Dodává, že rozdíl může být i v tom, zda se člověk nachází venku, nebo uvnitř. "To souvisí i s těmi dalšími vlivy, jako je znečištění vzduchu. Tomu by pak lidé měli přizpůsobit větrání. Když si udělají dobré klima doma, tak se jim může stav zlepšit a mohou to snášet lépe," radí.

"Pokud jde o zdravotní obtíže spojené s takto vysokým tlakem, soustředil bych se vždy na aktuální biopředpověď: Ta hlásí pro dnešek stupeň č. 3 – vysoká zátěž," doplňuje ho meteorolog Borovička.

"Doporučujeme vyvarovat se zvýšené psychické zátěže a vykonávat pouze lehké, nezbytně nutné práce a bedlivě sledovat aktuální zdravotní stav. V případě potíží vyhledejte lékařskou pomoc," varuje Borovička.