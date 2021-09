Česko je na startu další vlny covidu. Odborníky to nepřekvapilo

Už druhý den se počty nově nakažených koronavirem drží nad 300. V pátek to bylo 303 případů, což je o 121 více než před týdnem. Odborníci nárůst po návratu z dovolených a dětí do školy předpokládali a není prý žádný důvod k panice. Zatím nás podle odborníků neohrožují ani nové mutace, například kolumbijská mutace mí. Zároveň by ale nemělo polevit očkování a dodržování hygienických opatření. Jenže právě o očkování zájem lidí v posledních dnech klesá. Při současném tempu bychom se dostali nad 70% hranici proočkovanosti až v březnu příštího roku.

V pátek 303 nových případů, ve čtvrtek 306. Jsou to nejvyšší čísla od půlky července. Zřejmě jsme tak na startu další vlny koronaviru. "Není to nic, s čím se nedalo počítat. Může za to návrat dětí do škol, návrat lidí z dovolených," myslí si vakcinolog Roman Chlíbek.

Do Evropy se už ovšem šíří další mutace. Například na Slovensku již jsou první tři případy kolumbijské mutace mí. U nás Národní referenční laboratoř eviduje jen jeden případ. Tohoto pacienta se ale podařilo izolovat. Ani mutace delta a jejích 25 variant ale nejsou žádnou výhrou.

"U nás v absolutní většině převládá mutace delta. Je tu i delta plus, ale ostatní mutace nejsou zatím problémem," uvedl epidemiolog Roman Prymula.

Naštěstí dramaticky nenarůstá počet pacientů ve vážném stavu, ani počet hospitalizovaných. Podle vakcinologa Jiřího Berana to tak zůstane, i když se na podzim dají očekávat znovu tisíce nakažených denně.

Stále také platí, že starší ročníky snáší nemoc výrazně hůř. "Pro tyto osoby to očkování znamená, že budou mít jen lehčí průběh nemoci a bez úmrtí," řekl Beran. "Čtyři sta tisíc jich ještě pořád není očkovano. To je problém, který se musí změnit," uvedl Prymula.

Jenže zájem o očkování pravidelně klesá v celé populaci. Minulý týden se ještě nechalo očkovat každý den přes 30 tisíc lidí, tento týden to bylo o 40 procent méně.

"U 12 až 15letých je proočkovanost nízká. Přitom je tam incidence nakažených 36 na 100 tisíc obyvatel, u 20letých je to 20," varoval Chlíbek.

Od října chce také ministerstvo zdravotnictví pomocí dvou pražských nemocnic a jedné olomoucké otestovat tisíce dobrovolníků. Studie by měla ukázat, jak dlouho a v jakém množství protilátky v těle zabrání nákaze a také to, jak reaguje buněčná imunita.

