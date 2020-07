Česko je stále premiant. Má nejnižší nezaměstnanost v Evropské unii

Na začátku roku ještě míra nezaměstnanosti nepřesahovala 2 procenta. Podle nejnovějších dat Eurostatu v květnu vzrostla na 2,4 procenta. Práci tak nemělo 127 tisíc Čechů. Obavy, že koronavirus zásadně zamává s trhem práce, se zatím nenaplňují.

O desetinu procenta vyšší číslo, a sice 2,5 procent, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Růst podle jejich metriky činí 0,7 procent. Nezaměstnanost totiž měří ve věkové skupině 15-64 let, zatímco Eurostat do statistiky zahrnuje lidi až do 74 let.

ČSÚ zaznamenal také výrazný nárůst počtu odpracovaných hodin. Jedná se o přímý důsledek rozvolnění protikoronavirových opatření. „Odpracovaná doba v květnu zaznamenala meziroční propad o 8 %, což je oproti dubnu s propadem o 22 % výrazné zlepšení. Pozornost tak nyní zasluhují hlavně údaje o samotné nezaměstnanosti, jejíž míra od února vzrostla o 0,7 procentního bodu,“ uvedl Dalibor Holý ze statistického úřadu.

Navzdory mírnému růstu má Česko opět nejlepší výsledek ze všech zemí EU. Dobře jsou na tom také Polsko (3 procenta), Nizozemsko (3,4 procenta) nebo Německo (3,9 procent).

Pozitivním vývojem se naopak nemůže pochlubit Španělsko, které má se 14,5 procenty nejhorší výsledek ze sedmadvacítky. V závěsu jsou Kypr (10,2 procenta), Litva (9,8 procent) a Lotyšsko (9,3 procenta).

Průměrná nezaměstnanost v EU dosahovala v květnu 6,7 procent (14 milionů lidí), v eurozóně (země platící eurem) 7,4 procenta (12 milionů lidí).