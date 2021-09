Česká republika se stává kosmickou velmocí. V Praze se otevřela Agentura Evropské unie pro vesmírný program, která řídí družicový navigační program Galileo a další evropské systémy pro dálkové sledování Země nebo komunikaci. Unie je připravena do nich investovat stovky miliard korun. Dvě třetiny z toho by měly putovat právě do Prahy.