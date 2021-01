Česko letos poprvé ve čtvrtém stupni! Index PES klesl na hodnotu 75

Naposledy byl index rizika ve čtvrtém stupni 29. prosince, kdy jeho hodnota odpovídala 71. Čtvrtý stupeň, který je druhý nejvyšší, odpovídá hodnotě indexu 61-75 a právě na číslo 75 index ve čtvrtek klesnul. Jedná se o třetí den po sobě, kdy se hodnota rizikového indexu snížila. V úterý byla na čísle 84, ve středu klesla o tři body na 81 a ve čtvrtek o dalších 6 bodů na 75. Za středu přibylo 10 854 nakažených, což je o necelých 7 000 méně než před týdnem.

Česká republika se ale rozvolnění jen tak nedočká. Aby Česko mohlo přejít do nižšího stupně protiepidemického systému, musí se hodnota v nižším stupni držet minimálně sedm dní po sobě a i potom musí přechod do nižšího stupně projednat vláda na doporučení ministerstva zdravotnictví. Pro případný přechod do vyššího stupně je zapotřebí, aby se index držel ve vyšším stupni pouze tři dny.

Aktuální opatření, která odpovídají pátému stupni, budou platit do 22. ledna. O jejich prodloužení rozhodla vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 7. ledna. Do stejného dne platí v České republice také nouzový stav. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ale už oznámil, že vládu požádá o jeho prodloužení.