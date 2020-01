V Česku rostou nájmy téměř nejvíc v EU! Zdražovat se bude dál

Česká republika se řadí mezi země, kde se za posledních třináct let nájmy rapidně zvýšily. V průzkumu statistického úřadu Eurostat jsme obsadili druhé místo. Před námi skončila Litva a třetí místo patří Maďarsku. Podle ekonomů porostou ceny také v letošním roce až o pět procent.

Ceny nemovitostí a nájmů se v průběhu let změnily v rámci celé Evropské unie. Eurostat ve své nové statistice porovnával vývoj od roku 2007 do roku 2019. Zatímco ceny nemovitostí v souhrnu postupně klesaly, nájem se naopak zvyšoval.

Největší nárůst od roku 2007 zaznamenali lidé v Litvě, kde nájem vzrostl o 101,1 %. Za ní se objevila Česká republika s téměř osmdesáti procenty. Třetí příčku obsadilo Maďarsko (+67,8 %). "V Česku v uplynulých dvanácti letech rostly nájmy zhruba čtyřikrát rychleji než v EU jako celku. V loňském třetím čtvrtletí zdražovaly české nemovitosti dvojnásobným meziročním tempem v porovnání s EU," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

I tak jsou ale ceny nájmů ve východní části Evropy v porovnání se "starou EU" stále nížší (s výjimkou Prahy). Podle hypoindexu jsou nájemní byty v Evropě nejdražší v Paříži, Oslu a Londýně. Vysoko se drží také Barcelona, Kodaň nebo Amsterdam. Z východoevropských metropolí je nejdražší Varšava a Praha. Naopak v Berlíně jsou nájmy levnější než v Brně a zhruba na úrovni Ostravy.

Podle Kovandy rychlým zvyšováním nájmů dochází k nárůstu sociálních problémů především u mladých rodin. "Růstem nájemného jsou zasaženy citelněji než starší ročníky. To má ovšem nepříznivý dopad na porodnost a představuje to tak problém z hlediska budoucího financování důchodového systému a systému veřejné zdravotní péče," vysvětlil Kovanda. A růst nájmů bude pokračovat i letos. Zvýšit by se mohly zhruba o pět procent.

Ceny nemovitostí se za třináct let zvýšily ve dvaadvaceti členských státech Evropské unie. Snížení nastalo jen u šesti zemí. Nejvyšší nárůst zaznamenalo Rakousko (+85,5 %), Lucembursko (+80,6 %) a Švédsko (+80,3 %). Naopak pokles hlásí Řecko (-40 %), Rumunsko (-27,2 %) a Irsko (-16,7 %). V Česku došlo podle Eurostatu ke zvýšení o 60 %.

