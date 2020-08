Česko má stále přes 5000 aktivních případů. Virus zmutoval, říká Prymula

Nejvíc od počátku epidemie. Česko má 5180 aktivních případů nákazy koronavirem, za sobotu přibylo 122 nemocných. Ve vážném stavu vyžadujícím hospitalizaci je 114 pacientů.

Nižší počty lidí v nemocnicích mohou mít příčinu ve změně chování viru během letních měsíců. "Koronavirus nezmizel. To, co je ale zřejmé, je, že průběhy jsou lehčí. Neovlivňujeme to však příliš my, je to funkce toho viru. Nějakým způsobem zmutoval," řekl TN.cz epidemiolog Roman Prymula.

"Člověk nedostává takovou infekční dávku jako v době, kdy je v uzavřeném prostředí," vysvětlil.

Takhle se v Česku vyvíjí počet nakažených:

Denní přírůstek nakažených se v posledních týdnech držel nad číslem 200, minulý pátek laboratoře zachytily dokonce 323 nových případů. V sobotu jich bylo 175, v neděli 122. O víkendech se ale méně testuje.

Prymula připomíná, že roušky jsou stále nejúčinnější ochranou proti nemoci Covid-19. "Pokud nejsou nařízeny plošně, tak by lidé mohli vyhodnotit, kde jejich nasazení je namístě a kde ne," domnívá se.

Za celou dobu se v Česku potvrdilo 18 355 případů, 12 785 lidí se už zotavilo a 390 nemocných zemřelo.

