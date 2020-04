Česko má tisíce lůžek pro vážně nemocné. Jsme na tom líp než Němci

Podle dat ze stránek ministerstva zdravotnictví leželo ve čtvrtek v českých a moravských nemocnicích ve velmi vážném stavu celkem 77 pacientů, z nichž někteří jsou připojení na umělou plicní ventilaci (UPV) nebo na mimotělní oběh (ECMO). Jde přibližně o pětinu všech hospitalizovaných.

Ve zdravotnických zařízeních v Česku je přitom bezmála čtyři a půl tisíce lůžek pro dospělé pacienty, která jsou v kategorii lůžek resuscitační a intenzivní akutní péče. Podle nedávné prezentace ministerstva zdravotnictví jich je přesně 4481 - většina na JIP (3658), další na ARO (823). Kromě toho Česko disponuje přibližně tisícovkou intenzivních lůžek pro dětské pacienty.

Intenzivní péči samozřejmě nepotřebují jen pacienti s těžkým průběhem nákazy koronavirem, ale také například ti po vážných autonehodách nebo jinak těžce nemocní. Ministerstvo minulý týden hlásilo, že jsou kapacity obsazené z přibližně dvou třetin a volných lůžek je skoro sedmnáct set. Nejvíc v Praze (355), v Jihomoravském (218) a Moravskoslezském (205) kraji. K tomuto pondělí bylo podle aktualizovaných dat volných lůžek stále 1615, tedy o pár desítek méně.

Počty lůžek intenzivní péče v Česku:

Umělých plicních ventilací (ventilátorů) je v v Česku podle ministerstva 2080 a minulý týden jich "obsazených" bylo asi 39 procent. Volných bylo 1288 přístrojů, nejvíc znovu v Praze a na jižní a severní Moravě a ve Slezsku.

Přístrojů zajišťujících mimotělní oběh (ECMO), určených pro ty úplně nejtězší případy, je v Česku 72. U nich resort obsazenost jako u jediných neuvedl.

"Ve vztahu k obyvatelům vychází Česká republika z pohledu kapacity lůžek výborně, jsme na špici EU,“ říká Vladimír Černý, přednosta Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Počty ventilátorů (umělých plicních ventilací) v Česku:

Například Německo má podle něj na 100 tisíc obyvatel necelých 34 lůžek intenzivní péče, zatím Česko v přepočtu více než 52.

Zároveň ujišťuje, že české zdravotnictví má zatím hodně velkou rezervu pro případ, že by začalo pacientů s Covid-19 ve vážném stavu výrazně přibývat.

"Počet Covid pozitivních pacientů kolem 30 tisíc by byl důvodem postupné aktivace záložních kapacit systému intenzivní péče," popsal zkušený lékař v minulém týdnu. Tento týden už Černý hovořil o čísle 45 tisíc infikovaných.

V takovém případě by bylo možné část standardních nemocničních lůžek "vylepšit" na ta intenzivní. Na to ale nejspíš nedojde, podle nejnovějších odhadů nemá pacientů v Česku zdaleka tak rychle přibývat, na konci dubna by jich mohlo být kolem 14 tisíc.

Připomeňte si odhady vývije počtu infikovaných v reportáži: