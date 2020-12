Tragický víkend na českých silnicích: Při nehodách zemřelo pět lidí!

Od pátku do neděle zemřelo na českých silnicích pět. Při jedné z nehod se těžce zranilo i 10leté dítě, jinou nepřežil teprve 19letý mladík. Za letošek zatím zahynulo 449 lidí, o 79 méně než loni.

Páteční smrtelná nehoda se stala v pražské ulici Národních hrdinů. Čelní střet dvou osobních aut nepřežili dva muži. Jedno 10leté dítě s těžkými zraněními záchranáři převezli do nemocnice.

"U dvou mužů probíhala minimálně 30minutová resuscitace, bohužel i přes veškerou snahu záchranářů oba svým zraněním na místě podlehli. Pečovali jsme také o dítě, které bylo po celou dobu při vědomí," uvedla mluvčí pražsko záchranky Jana Poštová.

Po nárazu do dvou stromů mezi Náměští nad Oslavou a obcí Vladislav na Vysočině v sobotu ráno zemřel teprve 19letý spolujezdec.

"Policisté na základě dosavadního šetření zjistili, že řidič vozidla Mazda jel po silnici první třídy číslo 23 ve směru od Náměště nad Oslavou na Vladislav. Při nájezdu do zatáčky vyjel s automobilem mimo komunikaci, vjel na svodidla, dále vozidlo narazilo do dvou stromů a poté bylo odhozeno pod mez na travnatou plochu," řekla policejní mluvčí Jana Kroutilová s tím, že řidič nadýchal promile alkoholu a pozitivní byl i test na drogy.

Řízení v neděli brzy ráno nezvládl řidič škodovky v Úvalech u Prahy. Auto převrátil do hluboké strouhy u rybníka Frabrák na okraji obce. Vyvázl jen téměř bez zranění, nehodu ale nepřežil spolujezdec. Oba museli z vozu vyprostit záchranáři. Dalšími okolnostmi nehody se zabývají policisté.

V neděli odpoledne 35letá žena způsobila zřejmě hned tři nehody. "Jela ve vozidle značky Citroen. Nejprve v obci Milevsko narazila do zde zaparkovaného vozidla značky Ford, pak zezadu při nedobrždění nabourala do vozidla značky Mustang," uvedla mluvčí jihočeských policistů Štěpánka Schwarzová.

V jízdě ve směru na Hrejkovice pokračovala. "Po několika kilometrech v zatáčce přejela z dosud nejzjištěných příčin do protisměru a střetla se zde čelně s vozidlem značky Škoda, které řídila 64letá žena (64 let). Po střetu zemřela žena, která pravděpoodbně nehodu zavinila. Starší řidička byla se zraněním převezena do nemocnice," doplnila Schwarzová.

Podle policie není vyloučeno, že byla mladá řidička pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Do nedělo na našich silnicích za letošek zemřelo nejméně 449 lidí. Je to méně než v roce 2019, kdy jich při nehodách zahynulo 547.