Česko má za sebou týden lockdownu, počet nakažených ale stále roste

Máme za sebou týden dosud nejtvrdších vládních protiepidemických opatření v historii Česka. Zbývá 14 dní. Lidé nemohou opustit okresy, kde žijí, na procházky mohou jen ve svých obcích a na ulici by neměli vycházet bez respirátoru. Dál jsme ale na vrcholu žebříčku v počtu nakažených na počet obyvatel, včera hygienici zaznamenali třetí nejvyšší víkendový počet případů. Podle ministra zdravotnictví bude nejkritičtější následující týden. Na druhou stranu začalo povinné masivní testování ve firmách a také přibývá naočkovaných. V sobotu bylo vyočkováno bezmála 11 tisíc dávek vakcín, zatím nejvíc o víkendu.

Uzavřené okresy, obchody, povinnost nosit respirátory na veřejnosti. Češi mají za sebou první týden tvrdého lockdownu.

"Je třeba poděkovat lidem, v naprosté drtivé většině se ta opatření dodržují," prohlásil ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). "Pokud jsem někoho potkala, většina to dodržuje," přitakala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Češi mají sice omezený pohyb, šíření nemoci za poslední týden se ale nezastavilo. Ten nejrizikovější, co se vytíženosti nemocnic týče, nás podle ministra zdravotnictví teprve čeká.

"Je třeba říct, určitě neusnout na vavřínech, když vydržíme, tak se zdá, že dosahujeme stropu rychlosti šíření té epidemie. Znamenalo by to, že bychom mohli očekávat s nějakým odstupem i postupný pokles zátěže nemocnic," řekl šéf resortu zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

"Z našich zkušeností se zvyšování počtu nakažených většinou odráží do těch 14 dnů v hospitalizaci," uvedl Petr Arenberger, ředitel Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Opatření by se měla projevit na číslech po zhruba 10 dnech. To znamená v půlce příštího týdne. Policisté museli v tom minulém otočit řidiče v 8765 případech. Ke snížení mobility lidí, což bylo cílem opatření, podle statistiků došlo. Policisté za porušení dalších restrikcí uložili 1821 pokut.

"Pražská policie má zatím pozitivní zkušenosti při dodržování vládních opatření od 1. března. Dalo by se říct, že lidé jsou uvědomělí, za což bychom jim chtěli poděkovat," řekl policejní mluvčí Jan Daněk.

"Co se týče dodržování lockdownu, tak bych to hodnotila velice pozitivně. Jsme neustále ve spojení s policií. Středočeši jsou disciplinovaní a jsou to jenom výjimky, které jsou až provokativní," konstatovala středočeská hejtmanka Petra Pecková (STAN).

Ministři už vyloučili, že by se po skončení třítýdenního lockdownu rozvolňovalo. Ministr Blatný připustil maximálně povolení pohybu mezi okresy.

"Já si nedovedu představit, že bychom šli například v uzavírání firem dál," prohlásil poslanec Martin Kupka (ODS). Myslím si, že klíčové je teď skutečně testovat ve firmách, v podnicích, ve fabrikách," dodal poslanec a člen anticovid týmu Marek Výborný (KDU-ČSL).

Právě testování ve firmách by vedle očkování mělo pomoci zlepšit situaci. "Můžeme říct, že díky tomuto opatření můžeme testovat řádově dva a půl až tři miliony pracovníků týdně," věří ministr Havlíček.

V době, kdy se Česko nachází v nejtvrdším lockdownu, se stále řeší personální změny na ministerstvu zdravotnictví. Hlavní hygieničku Jarmilu Rážovou by měla nahradit její moravskoslezská kolegyně Pavla Svrčinová, židle se prý kýve také pod náměstekem Černým.

Ministr Blatný v neděli uvedl, že na svůj post rezignuje, pokud by se poradní skupina v čele s epidemiologem Petr Smejkalem měla stát paralelním ministerstvem.

Důležitá čísla ohledně koronaviru přehledně shrnula TV Nova: