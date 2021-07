ČR nemusí být kvůli zelenému plánu EU energeticky soběstačná, bojí se experti

PŘECHOD NA ELEKTROAUTA

Podle zelené dohody by v roce 2030 mělo každé nové auto produkovat o 45 procent méně emisí než teď. O pět později by pak spalovací motory měly vymizet úplně. Nahradit by je měla elektroauta.

"To doteď nikdy nebylo, že by Evropská unie říkala, jaká auta se mají vyrábět. Požaduje se to strašně rychle," popsal partner pro automobilový sektor EY Petr Knapp.

Připravený na to není jak automobilový průmysl, tak ani infrastruktura. Chybí dobíjecí stanice, posílit by se musely i elektrické sítě. "Žádná soustava není schopná zajistit souběh dobíjení, kdyby si všichni usmysleli, že budou dobíjet telefony," uvedl Jaroslav Knapek z Fakulty elektrotechnické ČVUT.

Alternativou k elektromobilům by mohla být auta na vodíkový pohon. První čerpací stanice na něj by měla v Česku stát do konce roku. Jenže tahle technologie je podle expertů ještě dražší, navíc se často vyrábí při spalování zemního plynu. Využít by se mohla ale třeba v nákladní dopravě.

OBNOVITELNÉ ZDROJE

Podle strategie by měly nově produkci 40 procent veškeré elektrické energie zajistit obnovitelné zdroje. Jenže Česko na to nemá ideální podmínky a nebude to zrovna nejlevnější.

"Žádná země nemůže stát jen na obnovitelných zdrojích. Česko speciálně ne, my nemáme moře, my se budeme muset spolehnout na solární energii," vysvětlil energetický analytik Michal Šnobr.

Co si myslí Češi o konci spalovacích motorů v Česku? Video ZDE:

"325 miliard korun, tolik bychom potřebovali proinvestovat do nových zdrojů," doplnil Knapek.

Přechod na obnovitelné zdroje by nám podle expertů usnadnila výměna uhlí za paroplyn nebo jádro, to ale zatím mezi čisté zdroje nepatří. I přesto chce česká vláda díky jaderné energii zachovat energetickou soběstačnost. Jeden nový jaderný blok ale prý nebude stačit.

"Museli bychom plánovat dva až tři jaderné bloky, když teď začneme ten jaderný blok, bude stát za 15 až 20 let," odhadl Šnobr.

Ve hře by tak mohly být malé reaktory, které by stály u každého města. Ty by se ale do sítě mohly zapojit až v roce 2040. Podle klimatologů ale tolik času nemáme.

"Do roku 2050 se nám bude podle emisních scénářů oteplovat stejně o dva stupně. Je třeba ta opatření přijímat nyní, aby po roce 2050 bylo možné to klima ovlivnit," sdělil klimatolog Pavel Zahradníček.

Kromě zapojení obnovitelných zdrojů je podle expertů mnohem důležitější se zaměřit na to, jak a kolik energie skutečně využíváme a tomu přizpůsobit i nové technologie.



Zelená revoluce znamená dramatický nárůst nákladů, řekl poslanec Jan Skopeček: