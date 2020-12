Česko neplánuje předčasně nasadit vakcínu. Očkovat se začne příští rok

Česká republika má stejně jako Velká Británie možnost vakcínu v případě nouze použít i bez registrace. K předčasnému nasazení se ale Česko nechystá. Očkovat proti koronaviru by se tak mělo začít příští rok.

Na rozdíl od Velké Británie, nebo Spojených států si Evropská unie na vakcínu pro obyvatele bude muset ještě pár týdnů počkat. V Evropské unii zatím žádná vakcína nebyla schválena a registrována, až k tomu dojde, bude možné začít ihned s očkováním. To bude v Česku dobrovolné a zcela zdarma.



Evropská léková agentura už žádost o schválení vakcíny od firmy Pfizer dostala. Odsouhlasit by ji mohla 29. prosince."Ohledně Británie, tak anglická léková agentura to, co teď schválila, tak jde o schválení, které je jenom dočasné schválení v nějaké nouzové situaci a kdykoli může být ukončeno,“ tvrdí ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.



Česko se podle ministra zdravotnictví k tomuto kroku ale nechystá. Bez registrace se na jaře podával pacientům například lék Remdesivir.



"Pokud se ovšem bavíme o vakcíně, která je podávána zdravým lidem za účelem zlepšení jejich zdraví, potažmo prevence vzniku onemocnění, tak tam já určitě nebudu doporučovat, abychom žádali o nějakou výjimku,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).



"Je to pro bezpečí pacientů a je dobře, že to tak je,“ řekl poslanec Vlastimil Válek (TOP 09).



Vakcína je ale podle odborníků už dostatečně otestovaná a bezpečná, její registrace je tak prý jen formalita. "Všechny tyhle vakcíny prošly náročným procesem ověřování, to znamená, že prošly těmi třemi fázemi klinických studií,“ míní imunolog Václav Hořejší.



V Česku se zatím výstavba provizorních očkovacích center, která už v zahraničí začala, pouze plánuje.

