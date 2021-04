Česko očkuje: Většina center stíhá tak akorát, Brno má přebytek vakcín

Hlavní město Praha v posledních týdnech čelí nedostatku vakcín. Konkrétně jde o dodávky očkovací látky Moderna, která jednotlivým centrům schází. Ministerstvo zdravotnictví proto v hlavním městě dočasně omezí provoz menších očkovacích míst, aby se od pondělí 3. května registrovaní lidé koncentrovali převážně do Národního očkovacího centra O2 areny.

Uzavřena budou také očkovací místa ve Státním zdravotním ústavu či Fakultní nemocnici v Motole. Stát ale přislíbil větší dávky vakcíny Pfizer a od příštího týdne by tak své kapacity mohla rozšířit očkovací centra: Comfort Care, a. s. – poliklinila Chodov, Městská poliklinika ve Spálené ulici a Nemocnice Na Františku.

"Potýkáme se selektivním nedostatkem. To znamená, že vakcíny jako AstraZeneca nebo Johnson & Johnson jednou přijdou a jednou nepřijdou," okomentoval situaci koordinátor očkování Královéhradeckého kraje profesor Jaroslav Malý.

"Jsme v bezohledných rukou distributorů. Nelze tedy naplánovat, jak se bude očkovat. Máme ale připravené kapacity na 180 tisíc měsíčně. Určitě ale nebudeme nabízet místa lidem z jiných krajů, ale nebudeme také žádat o navýšení počtu vakcín," dodal Malý, který také zmínil, že ve středu proběhlo jednání s Národní koordinátorkou pro očkování, během kterého se mělo zjistit, které kraje mají přebytek vakcín.

Jediným krajem, který v současné době dokáže své kapacity nabídnout i lidem z jiných regionů je Jihomoravský kraj. "V současné době máme na příští týden volných 7000 míst. Přikládáme to tomu, že lidi překvapilo otevření indikované skupiny 55+. Čekáme, že se v následujících týdnech přihlásí. Současně od pondělí navyšujeme kapacity na 3000 denně. Budeme schopni zvládnout až 16 000 lidí týdně," uvedla mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.

Karlovarský nebo Jihočeský kraj pak mají vakcín tak akorát. "Provozní kapacity by tu byly, ale vakcíny na ně nemáme. Situace je teď taková, že to, co máme, vyočkujeme," popsala situaci Ivana Turková z odboru zdravotnictví Jihočeského kraje. Podobný stav hlásí také Karlovarský, Zlínský nebo Moravskoslezský kraj.



Kraj Vysočina na dodávku většího množství vakcín stále čeká, přesto je v případě potřeby připraven pomoci. "Zatím se nehlásí tolik lidí, kolik bychom čekali. Očkování plánujeme podle toho, co nám přijde. Ovšem pokud by se dávek do kraje dostalo víc, můžeme začít přemýšlet o tom, že vakcíny poskytneme i jiným regionům. Teď momentálně to ale udělat nemůžeme," řekl k dávkám vakcín koordinátor pro kraj Vysočina Alexander Filip.

V Česku bylo ke čtvrtku jednou dávkou vakcíny naočkováno 2 090 202 lidí. Obě dávky už dostalo 991 188 osob. Proočkovanost České republiky je ke čtvrtku 9,3 %.

Pokud máte informace o očkovacích centrech, která mají přebytek vakcín a mohou nabídnout své kapacity jiným regionům, kontaktujte nás na: zpravy@nova.cz



