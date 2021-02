Česko opět sevřel tuhý mráz. Na konci týdne přijde ale teplotní skok

Ještě v pondělí se budou teploty pohybovat většinou mezi -5 až -1 stupněm Celsia, většinou bude jasno až polojasno. Na některých místech může sněžit a ojediněle bude padat i mrznoucí déšť. Pozor bychom si měli dát na tvorbu ledovky.

Už od poloviny týdne začnou teploty pomalu stoupat, místy mohou být rozdíly více než 20 stupňů. "Postupně se začne oteplovat a výrazný teplotní skok směrem nahoru nás čeká na konci týdne – to budou nejvyšší odpolední teploty kulminovat na hodnotách i přes 10 stupňů," potvrdila Dagmar Honsová z Meteopressu.

Český hydrometeorologický ústav nicméně stále varuje před silným mrazem. Výstraha platí pro celou republiku až na výjimky do 11. hodiny dopolední, pro Olomoucký, Zlínský a Moravskoslezský kraj platí až do pondělní půlnoci. Meteorologové proto doporučují se chránit teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví. Malé děti, starší a nemocní lidé by měli omezit délku pobytu venku.