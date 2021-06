Česko pláče. Smrt Libuše Šafránkové zasáhla kolegy i fanoušky

Libuše Šafránková se vepsala do srdcí několika generací Čechů jako pohádková Popelka. Ve středu ráno vydechla naposledy. Její nečekaná smrt zasáhla přátele, herecké kolegy, fanoušky, ale i politiky. Všichni se shodují: na Libušku nikdy nezapomeneme!

Za legendární herečku Libuši Šafránkovou truchlí celé Česko. Její nejikoničtější rolí bude navždy Popelka, skvělé výkony podávala ale i v komediích, seriálech a na divadelních prknech. V pondělí oslavila 68. narozeniny, ve středu ráno zemřela.

Kolegové ze showbyznysu jsou ze smutné zprávy v šoku. "Je to strašná, zdrcující zpráva. Nedokážu nic říct, musím se z toho vzpamatovat," řekl TN.cz Ondřej Vetchý, který hrál manžela Šafránkové v Báječných letech pod psa.

"Je mi to strašně moc líto. Měla jsem tu čest jí potkat při natáčení a byla tak milá a hodná. Odpočívej v pokoji, Libuško," vzkázala Marta Jandová. "Moc mě to mrzí, celé rodině upřímnou soustrast," uvedla herečka Eva Josefíková.

"Jsem hodně smutná, hrozně dojatá. Libuška byla anděl a teď už je anděl definitivní. Měly jsme krásný vztah, povídali jsme si vždycky o dětech, o vnoučatech. Zdraví jsme neřešily, ona se starala o svého Pepu, vnoučata, to bylo její hlavní," vzpomínala pro TN LIVE "černobílá Popelka" Eva Hrušková. "Měly jsme mnohem více společného, než byly tyto dvě pohádky. Měly jsme podobné dětství, maminky, vztah s našimi sestrami. Krásně jsme si rozuměly," doplnila.

"Bože, ne! Všechno ve mně pláče. Objímám tě, holčičko moje," truchlí někdejší první dáma a herečka Dagmar Havlová.

Jiřinu Bohdalovou, která se s Libuší Šafránkovou potkala třeba u natáčení Nesmrtelné tety, smrt kolegyně rovněž zasáhla. Nenašla ani slova, jimiž by to vyjádřila. Podobně je na tom prezident Miloš Zeman. "Je mi to nesmírně líto," uvedl přes svého mluvčího Jiřího Ovčáčka.

Kondoloval i premiér Andrej Babiš: "Paní Libuši Šafránkovou jsem měl moc rád. Její Popelku jsem viděl snad stokrát. Bez ní si neumím představit české Vánoce. A myslím, že nikdo z nás. Je mi strašně líto, že odešla. Upřímnou soustrast všem pozůstalým a blízkým."

Fanoušci už na sociálních sítích zanechali tisíce smutečních komentářů. "Nádherná žena, obdivuhodně a bezmezně talentovaná, se smyslem pro humor, obdařená grácií i pokorou, pracovitá. Bez afér a bez manýrů, dosud nikým nenahrazena.," napsala Jitka. "Tak tohle je opravdu smutná zpráva. Až se zatají dech. Tohle byla diva naší herecké scény," dodala Kristína.