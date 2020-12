S přípravou očkování Česko podle lékařů zaspalo! V tomhle vidí problém

Podle lékařů i opozice Česko zaspalo s přípravou na očkování proti nemoci covid-19. Chybí nová vakcinační centra, která by sloužila výhradně pro tyto účely. Současná zařízení na to podle lékařů nemají kapacitu. Očkování ve velkém tak prý nezačne hned poté, co se schválená vakcína dostane do České republiky. To by přitom mohlo být do konce prosince.