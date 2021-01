Česko pokračuje v očkování. Každý druhý testovaný člověk je pozitivní

V pátek test postoupilo jen něco málo přes 6,5 tisíce lidí. U více než poloviny z nich se nákaza potvrdila. Poměr pozitivně testovaných stoupá už od 25. prosince. "Je to vývoj, který se dal očekávat. Myslím si, že teď sklízíme to, co jsme zaseli před Vánocemi,“ uvedl epidemiolog Marek Petráš.

Nejrychleji se teď koronavirus šíří na Královéhradecku, kde za uplynulý týden přibylo zhruba 1010 nakažených na 100 tisíc obyvatel. Následuje Rychnovsko a Opavsko. Naopak nejlepší situace je na Domažlicku. Počet hospitalizovaných včera mírně klesl. Pacientů v těžkém stavu ale neubývá.

"Trochu se obávám, že ten nárůst tady ještě musíme očekávat. Jak moc velký bude, to je otázka, do jaké míry jedinci dodržovali příslušná opatření,“ dodal Petráš.

Ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze v sobotu naočkovali 102 svých zaměstnanců. "Máme připravené seznamy jednotlivých pracovníků. Všechno, co se natáhne do stříkačky musíme aplikovat někomu z našeho personálu,“ informoval ředitel nemocnice Petr Arenberger.

Ve vinohradské nemocnici očkují z jedné ampule vakcíny šest dávek, jak schválilo ministerstvo zdravotnictví. Očkovat stíhají zatím 24 zaměstnanců za hodinu. "Hlavně záleží, jestli dáte to správné množství rozpouštědla a zároveň jestli máte správné jehly k tomu, aby vám zbytečně moc látky nezůstalo uvnitř,“ dodal Arenberger.

Jedna ze zdravotních sester měla v minulosti alergické reakce na Nolicin. Lékařka jí proto doporučila vzít si před vakcinací antihistaminika. "Je to nebolestivé, rychlé a vřele to doporučuji,“ řekla sestřička.