Česko potrápí další přízemní mrazíky, teploty klesnou až k -7 °C. Kdy se oteplí?

Do Česka nadále proudí chladný vzduch ze severu, s mrazy se tak ještě neloučíme. Pod nulu budou noční teploty klesat až do úterý, ve středu by se pak mělo oteplit. Nejteplejším dnem týdne by měl být podle meteorologů čtvrtek, kdy se teploty přes den vyšplhají až na 18 stupňů. Objevit se mohou i bouřky.