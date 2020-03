Česko potřebuje speciální nemocnice. Ministr zdravotnictví už má jasný plán

Vláda rozhodla, že vyhradí dvě nemocnice pro pacienty s koronavirem ve vážném stavu. V Praze to bude Nemocnice Na Homolce, v Brně Fakultní nemocnice u sv. Anny. Podle ministra zdravotnictví je potřeba je mít připravené pro případ dalších vážných případů.

Ve vyhrazených nemocnících by mělo být k dispozici zhruba 300 lůžek. Personál by se staral o pacienty nakažené koronavirem, kteří jsou ve vážném stavu a potřebují být napojeni na plicní ventilaci.

"Budou to jednotky, které budou mít kapacitu ventilovaných lůžek a a kapacitu lůžek s kyslíkem, protože se ukazuje na zkušenosti italských pacientů, že je to klíčové," vysvětlil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.

Do těchto zařízení by proto mělo zamířit 150 objednaných ventilátorů. Spolu s nimi by měla vláda nemocnice přednostně vybavit i ochrannými pomůckami.

V nemocnici na Homolce bude pro pacienty nakažené koronavirem vyhrazena část lůžek. Jinak bude nemocnice pokračovat v běžném provozu.

"Lůžka nebudou obsazována pacienty s jinýmy diagnózami. Od chvíle, kdy tyto kapacity budou připraveny, což by mělo být maximálně 14 dní, tak pacienti ve vážném stavu budou do těchto zařízení přemisťováni," uvedl Adam Vojtěch, ministr zdravotnictví.

"Do nemocnice u svaté Anny budou směřovat pacienti, kteří budou ve vážném stavu. To znamená pacienti s onemocněním Covid-19 v težkém stavu, kteří potřebují plicní ventilaci. O podrobnostech se stále jedná, více budeme vědět zítra," sdělila mluvčí FN u sv. Anny Dana Lipovská.

Podle ministra zdravotnictví jde zejména o to, aby byly nemocnice připravené. V současné době jsou v České republice tři pacienti s nemocí Covid-19 ve vážném stavu, jejich počet ale může rychle narůst.

Vláda uvažuje, že kromě svaté Anny v Brně a Nemocnice Na Homolce rozšíří péči o pacienty nakažené koronavirem také do pražské motolské a brněnské bohunické nemocnice. Firma miliardáře Radovana Vítka CPI Hotels nabídla vládě kompletní kapacity svých 14 hotelů pro případné zajištění péče o nemocné. Jde o 5000 lůžek ve zhruba dvou a půl tisících pokojích a další prostory, kam se vejdou další tisíce lidí. Hotely jsou nejen v Praze, ale i Ostravě, Olomouci, Brně nebo Františkových Lázních.