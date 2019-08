Rekreační poplatek se zvedne na dvojnásobek! Turistů v ČR přibývá

V Česku letos opět přibylo turistů. Jejich počet stoupá už šest let po sobě. Některá města a památky už musejí jejich počet regulovat poplatky. Až o 50% by se mohl zvýšit také pobytový poplatek, který se připočítává k ceně ubytování.

Ulice historických měst připomínají spíše mraveniště. Turistů už je v ulicích tolik, že se jimi nedá pomalu ani projít. "Vnímám to negativně, protože jich je tady fakt hodně," stěžovala si žena z Prahy.

V Českém Krumlově reagují na zvyšující se počet turistů zpoplatněním vjezdu pro zájezdové autobusy. Jen za první měsíc na nich město vybralo přes čtyři miliony korun.

Kvůli regulaci turistů si letos návštěvníci připlatí i na věži českokrumlovského zámku. "Věž navštíví přes 110 tisíc návštěvníků a tuto kapacitu jsme museli prostě trochu snížit," uvedl kastelán Pavel Slavko.

Z České republiky se stává ráj pro turisty. Jejich počet roste už šestým rokem, přibývají hosté ze zahraničí. Zhruba čtvrtina turistů volí na noc chaty nebo turistické ubytovny a deset procent nocuje v penzionech a kempech.

"Sledujeme, že často přijíždějí na jednodenní výlety i na delší pobyty, kdy často volí kemp nebo pobyt v obytných vozech," řekl Vojen Smíšek z oddělení marketingu Lipno.

Stále ale vede komfort. Pro ubytování v hotelu se v první polovině roku rozhodlo 67 procent lidí. "Klient je náročnější a náročnější," vysvětlil Marek Šustr, hoteliér a vedoucí Infocentra Janské Lázně. "Všichni chtějí mít televizi nejlépe na pokoji, aby se dívali přímo z pokoje na televizi," uvedla Simona Káňová z chalupy U Zvonka v Trojanovicích.

Roční přínos z cestovního ruchu je u nás přes 162 miliard korun. Brzy by mohly mít z turistů vyšší příjem také města a obce. Pobytový poplatek by se totiž měl zvednout ze stávajících 21 korun na 50. Peníze by mohly jít třeba na úklid odpadků.