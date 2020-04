Česko provedlo 115 tisíc testů na Covid-19. Babiš by rád 20 tisíc denně

"Základem je rychle identifikovat nakažené lidi a ochránit nás všechny. Izolovat jejich kontakty a tím radikálně zpomalit šíření infekce. Právě díky chytré karanténě. A to znamená testovat, testovat a znovu testovat. Až 20 tisíc lidí denně," řekl premiér Andrej Babiš.

A v tom jsou odborníci s premiérem zajedno. "Je to důležité, je to jediná cesta, co největší protestovanost," řekl epidemiolog z Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany Roman Chlíbek.

Laboratoří, které mohu testovat, je teď v Česku 80. Rekord padl ve středu, to laboratoře zvládly vyhodnotit 8 164 testů. Včera to bylo jen o 150 méně. Přesto je to dvaapůlkrát méně, než si premiér představuje.

"Myslím si, že těch 15 000 testů je reálné číslo, na to se dostaneme poměrně záhy. Úzkým místem jsou odběrová místa, tam jsme zatím na nějakých 8 200 za den a tady to budeme muset změnit," prohlásil epidemiolog Roman Prymula.

Laboratoří, které testy vyhodnocují, je prý dostatek, ale aby byla pokořená 20tisícová hranice testů denně, je potřeba navýšit počet odběrových míst. Vybavení může poskytnout armáda.

"KHS byly vyzvány, aby si vyžádaly posily, jak je potřebují. Mají možnost posílit i stacionární pracoviště. Je 33 týmů vozidlo, řidič, zdravotník, řídí si je jednotlivé kraje. Pokud dojde k tomu, že těch vzorků bude potřeba více, tak armáda poskytne ještě další týmy," rozvedl Prymula.

Zpočátku epidemie bylo reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, kteří se nakazí od jednoho pozitivně testovaného, kolem 2,6. Teď už je to číslo 1. "To je takzvaný lineární přenos, kdy jeden člověk nakazí jednoho ten pak dalšího. A to už znamená, že máme epidemii pod kontrolou," vysvětlil Chlíbek.

A tak jsou epidemiologové mírnými optimisty. Počty nemocných sice ještě porostou, ale jakmile se reprodukční číslo dostane po jedna, nákaza bude na ústupu.