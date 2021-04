Česko se chystá na oslavy Dne Země. Letos bude hodně netradiční

Hry ke Dni Země v Praze i v Brně přivedou děti tentokrát do světa hmyzu, protože ten v přírodě ubývá. "Možná někomu přijde hmyz nezajímavý a protivný. Pravdou ale je, že je stavebním kamenem živé přírody. Bez něj by neměla co jíst většina ptáků, plazů, obojživelníků a ryb. Rostliny by neměl kdo opylovat a my bychom neměli ovoce ani zeleninu," říká Jakub Moravec z Toulcova dvora v Praze.

Tam se letos pořádá Den Země pro rodiny a děti formou samoobslužných aktivit. Nebudou tam žádní pracovníci, kteří by lidi navigovali. Rodiny s dětmi budou moci vyplňovat různé pracovní listy, sbírat pyl, nebo třeba vyrábět vlastní hmyzí domeček.

I organizace Lipka v Brně se rozhodla letos věnovat Den Země hmyzu. "Tento Den Země bude velmi netradiční, protože dřív to byla obrovská akce pro několik tisíc lidí na Kraví hoře. Kvůli vladním opatřením jsme vytvořili formát venkovní online hry," popisuje Veronika Neckářová z Lipky.

K zapojení do her stačí mít telefon s připojením na internet a psací potřeby. A aby nedocházelo k velké koncentraci lidí, program je možné absolvovat několik dní až týdnů a bude také samoobslužný.

V Brně se rovnou počítalo s částečnou online variantou. Oproti tomu Toulcův dvůr v Praze původně plánoval trochu větší akci. "Doufali jsme, že touto dobou už bude větší rozvolnění, akci jsme tak museli na poslední chvíli upravovat," vysvětluje Moravec.

Ani Krkonošský národní park nerezignoval na tuto akci, kterou každoročně pořádá pro školy a děti. "Pro zájemce a hlavně školy jsme připravili manuál jednoduchých her, které si každý může vyzkoušet. Nechybí návody na výrobu budky, ptačího koupaliště či hmyzího hotelu," uvádí mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.

Den Země se bude slavit i v rámci tradiční kampaně Ukliďme svět. Na webu kampaně už je zaregistrováno na 22. dubna přes 280 akcí. Uklízet bude i více než 50 škol. Výzva Českého svazu ochránců přírody na tento rok zní: "Na Den Země vyžeňte děti od počítačů a ze tříd! Ať se aspoň hodinu věnují úklidu pohozených odpadků."

Cílem Dne Země tak není jen zabavit děti a dospělé. Organizace si kladou za cíl je zároveň hravou formou poučit o problému ubývání hmyzu z české přírody. Na některých místech za posledních 25 let klesla populace hmyzu na pouhou čtvrtinu! Mezi nejpostiženější skupiny patří například majkovití brouci, kterých vyhynulo 40 procent druhů.

Velkým problémem je například chemické ošetřování polí, kvůli kterému krajina chudne ve všech ohledech. Místo průmyslové chemie lze přitom využívat přírodní nebo biologickou ochranu, která pomáhá udržovat v přírodních procesech větší rovnováhu a neznečišťuje spodní i povrchovou vodu.

