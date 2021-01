Česko se uzavírá cizincům, řekla vláda. Na hranicích ale nikdo nehlídá!

Od páteční půlnoci nesmějí cizinci přicestovat do Česka z jiných než nezbytných důvodů. Výjimku mají například ti, kteří v u nás pracují nebo studují. Jenže na hranicích nikdo nehlídá, kdo do Česka vstupuje a za jakým účelem. Podle policejního prezídia policisté dělají pouze namátkové kontroly.

Když byly uzavřené hranice loni na jaře, přechody hlídali policejní hlídky i vojáci. Teď to ale vypadá jinak, po strážcích zákona a armádě ani stopa. Poláci tak i přes zákaz hranice přecházejí, jak chtějí.

"Teď jsem byl v Česku, ale vůbec nevím, že takový zákaz existuje. Já pracuji v Holandsku a všude je to stejné, že ti lidé ty zákazy nedodržují. Je zákaz, ale nikdo nikoho nezastavuje," popsal jeden z oslovených polských občanů.

"Kontroly v příhraničním prostoru budou probíhat jako dosud, bude se tedy jednat o namátkové kontroly zaměřené mimo jiné na osoby přijíždějící do České republiky," sdělil mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Některým lidem absence policie nevadí, jiní by přísnější kontroly uvítali.

"Tyto kontroly jsou součástí běžného výkonu služby a probíhají v příhraničních oblastech, ale také ve vnitrozemí," vysvětlila mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská. Je tedy na policistovi, koho prověří.

"To znamená, že ten konkrétní policista je schopen ověřit si a zjistit, zda ty důvody pro vstup do ČR jsou opravdu oprávněné," doplnil Moravčík. Zákaz se netýká cestování za zaměstnáním nebo také do škol.

