Česko se pomalu vzpamatovává z vichřice. Některé tratě pořád stojí

Bez elektrické energie po vichřici Sabina bylo ve středu ještě zhruba tisíc odběratelů - nejvíce na jihu Čech, ale kalamitní stav už energetici odvolali. Stále nejezdí také některé vlaky v Jihočeském kraji. Škody po vichřici půjdou podle pojišťoven do desítek milionů korun.

Energetici byli v terénu už od středečního rána. U Malont na jihu Čech popadaly stromy na elektrické vedení v délce dvou a půl kilometru. Bude nutné postavit asi 15 nových sloupů.

Bez proudu byli ve středu ještě například v Pohorské vsi na Českokrumlovsku. Dodávky elektřiny se později v obci podařilo obnovit, stejně jako v dalších částech republiky. Ke středečnímu večeru už jsou výpadky jen na desítkách míst, jde hlavně o chatové oblasti. ČEZ odhaduje škody nejméně na 25 milionů korun.

U Vyššího Brodu natahují železničáři nové trakční vedení. Vlaky z Rybníku do Lipna nad Vltavou ale pojedou nejdříve v pátek. Rychlíky zatím nejezdí ani od českých hranic do Rakouska. "Na rakouské straně mají stále problémy. A tam to obnovení předpokládají v pátek," řekla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Pojišťovny proplácí škody za desítky milionů korun. Největší spoušť napáchala Sabina ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji a také v Praze. "Z vichřice nám už klienti oznámili 770 škod za více než 33 milionů korun," shrnul mluvčí pojišťovny Allianz Václav Bálek.

Ve státních lesích vichřice poškodila podle prvotního odhadu nejméně jeden milion stromů. "I přesto, že se vítr na mnoha místech už utišil, návštěvu lesa zatím nedoporučujeme," varuje mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Kvůli popadaným stromům je neprůchozí třeba i stezka okolo Vydry na Šumavě.