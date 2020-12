PŘEHLEDNĚ: Co zřejmě bude od příštího týdne zakázáno a co povoleno

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) navrhne na pondělním jednání vlády přechod do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. V Česku by se tak zpřísnila řada bezpečnostních opatření, ministerstvo ale chystá úpravy, které by se dotkly obchodů, služeb či například lyžařských středisek. Vše musí ještě odsouhlasit kabinet.