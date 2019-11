Česko se topí v listí! Lidé ani města ho nestíhají odklízet

Česko se topí v listí. Jsou ho plné ulice i parky. Pracovníci technických služeb, jako je třeba parta Tomáše Veltla, teď nedělají nic jiného, než že ho sbírají a uklízí. Denně urazí i několik kilometrů.

"Celý týden chodíme a hrabeme lupení, je toho hodně," popsal Veltla. "Spad začal velmi brzo, v těchto mokrým podmínkám se listí lepí, takže se to špatně fouká. A také je to listí těžší," vysvětlil mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

V Ostravě v centrálním obvodu už technické služby odvezly přes 250 tun a dále v tom pokračují.

A s listím bojují i lidé na svých zahradách. "Musím to dát do kupek, odvézt do kontejneru, je to práce furt dokola," uvedl obyvatel Rantířova Radek Pavlíček.

Sesbírané listí by přitom neměl nikdo pálit, v Jihlavě je to dokonce zakázané vyhláškou, skončit by mělo na kompostu nebo v kontejnerech na bioodpad. Odtud pak míří listí přímo do kompostáren. Denně ho třeba jen v té jihlavské skončí až 5 tun.

A jedna rada nakonec. Do kompostu nebo kontejnerů nedávejte samostatně listí z ořešáku. To zapáchá a rozkládá se mnohem pomaleji. Odborníci radí ho vždy smíchat s ostatním listím nebo bio odpadem.