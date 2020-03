Česko se vylidnilo. Z ulic či náměstí zmizeli chodci, ze silnic auta

Prázdné ulice, prázdná náměstí, prázdné zastávky. Život v jindy rušných městech se téměř zastavil.

Na jindy plném náměstí Svobody v Brně v sobotu sedělo jen pár lidí na lavičkách. "Chtěli jsme si popovídat, jen tak se vidět, protože přece jen tak být zavření doma je dost nevýhodné,“ uvedl jeden z dotázaných.

Ostatní městem jen procházejí. "Jdeme na výlet do přírody, to je asi tak jediné, co se dá v této chvíli dělat, abychom ochránili sebe a neublížili ani nikomu jinému,“ dodal další.

V Praze, která je jindy v obležení zahraničních i domácích turistů, v sobotu davy fotících návštěvníků k vidění nebyly. Hrad je totiž zavřený. Z desítek atrakcí zbyla jen hrstka herců v ulicích.

"Počkáme a uvidíme. Nikdo si zatím nedokáže úplně přesně představit, jaké to bude mít důsledky, následky a vlastně co nás všechno čeká,“ řekl jeden z nich.

Úbytek lidí se projevuje i v dopravě. Pražská magistrála proto zela v sobotu prázdnotou.

Ulice jsou téměř vylidněné i v Ostravě. Po Masarykově náměstí v centru denně projdou za krásného počasí stovky lidí. V sobotu ale reportéři narazili pouze na pár desítek.

Na některých místech se ale život ještě nezastavil. V lázeňské části Karlových Varů včetně kolonád reportéři turisty potkávali. Ti zřejmě nechtěli zůstávat v hotelu a šli ven na procházku.

V dalších nelázeňských čtvrtích města to už působilo mnohem liduprázdněji, chodila tu jen hrstka lidí. Zhruba polovina turistů si ale zkrátila pobyt. Druhá polovina chce zůstat v hotelech.